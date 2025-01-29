بصوت السنوار: التعليمات لكبار مسؤولي حماس خلال وقف إطلاق النار | حصري

حصرياً: نشر محلل الشؤون العربية في i24NEWS باللغة العبرية مساء اليوم (الأربعاء) أنه قبل أيام قليلة تم توزيع تعليمات مسجلة على كبار أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة - بما في ذلك تعليمات السلوك أثناء وقف إطلاق النار.

وبحسب مصادر في حماس لـi24NEWS، فإن التعليمات وزعت أولا بصوت محمد السنوار، عندما حصل لأول مرة على لقب "القائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس". ويشار إلى أنه نشرنا الليلة الماضية أن حركة حماس أبلغت عائلة محمد الضيف بوفاته، ومنذ تلك اللحظة تم تعيين محمد السنوار في مكانه.