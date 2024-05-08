بعد أكثرمن سبعة أشهر في الأسر: إسرائيل تنشر قائمة بأسماء المختطفين في غزة

نشرت إسرائيل صباح اليوم (الأربعاء) قائمة بالمختطفين، الذين كانوا في أسر حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر. من الوثيقة الرسمية التي تحدد قائمة المختطفين والمفقودين حتى اليوم، يتضح أن 252 شخصا تم اختطافهم من قبل حماس. وحتى السابع من مايو 2024 - هناك 132 مختطفا في غزة، بينهم: 38 مختطفا لم يعودوا على قيد الحياة وتحتفظ حماس بجثامينهم في غزة (بينهم الجنديين: هدار غولدين وأورون شاول).

ووفقا للقائمة هناك أربعة محتجزين لدى حماس منذ عام 2014، بينهم اثنان من المختطفين لم يعودا على قيد الحياة وهما الجنديين : هادار غولدين وأورون شاول.

وتحتجز حماس 128 شخصا اختطفوا في هجوم السابع من أكتوبر عام 2023 من بينهم : 109 رجلا و19 امرأة وتشمل القائمة طفلين بجيل تحت خمس سنوات

وبما يخص جنسيات الأسرى تشمل القائمة : 117 يحملون الجنسية الإسرائيلية و11 أجنبيا (ثمانية تايلنديين، نيبالي واحد، تنزاني واحد، ومحتجز يحمل الجنسية الفرنسية والمكسيكية)

ووفقا للقائمة تحتجز حماس بجثامين 36 من الإسرائيليين المختطفين لديها في غزة.

وتشمل القائمة : مفقودة إسرائيلية.

تم الإفراج عن /تحرير: 124 من المختطفين والرهائن:

• تم الإفراج عن 4 إسرائيليين قبل الصفقة مع حماس وتم إنقاذ مختطقة من قبل مقاتلي الجيش الإسرائيلي.

تم الإفراج عن 81 إسرائيلي و 24 أجنبي خلال "الاتفاق" مع حماس بالتواريخ :(30/11/23-24/11/23).

• وذكرت القائمة أن تسعة مختطفين قتلوا على يدي حماس وتم تخليص جثامينهم من قبل جنود الجيش الإسرائيلي.

• وفاة ثلاثة مختطفين إسرائيليين في غزة عن طريق الخطأ بنيران قوة للجيش الإسرائيلي

• عملية "اليد الذهبية" التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في 12/2/24، ونجحت خلالها القوات الإسرائيليية بإنقاذ المختطفين لويس هار (71) وفرناندو ميرمان (61) اللذين اختطفتهما حماس في السابع من أكتوبر من كيبوتس نير يتسحاك في منطقة غلاف غزة جنوب إسرائيل.