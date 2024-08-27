قائد الجيش الأمريكي: "خطر نشوب حرب إقليمية في الشرق الأوسط على المدى القريب يضعف"

أنهى الجنرال الأميركي الكبير رئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) الزيارة المفاجئة التي قام بها إلى الشرق الأوسط والتي كانت تهدف إلى بحث سبل منع التصعيد بين إيران وإسرائيل.

وبعد الزيارة، قال لوكالة رويترز للأنباء إن هجوم حزب الله كان مجرد هجوم واحد من هجومين مخطط لهما ضد إسرائيل. وأضاف أن إيران تهدد أيضًا بشن هجوم ردًا على اغتيال إسماعيل هنية.

وعندما سئل عما إذا كان الخطر المباشر لحرب إقليمية قد انخفض، قال براون: "إلى حد ما، نعم. كان لديك أمران كنت تعلم أنهما سيحدثان. لقد حدث أحدهما بالفعل. والآن يعتمد الأمر على كيفية تنفيذ الآخر". وأضاف براون: "رد فعل إيران هو الذي سيحدد رد فعل إسرائيل، والذي سيحدد بدوره ما إذا كان سيكون هناك صراع أوسع أم لا".

كما حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكي براون من أن هناك أيضًا خطرًا يشكله حلفاء إيران في أماكن مثل العراق وسوريا والأردن - الذين هاجموا الجنود الأمريكيين. وهناك أيضًا خطر من الحوثيين في اليمن، الذين هاجموا سفن البحر الأحمر وحتى أطلقوا طائرات بدون طيار تجاه إسرائيل.

واختتم براون حديثه قائلاً إن الجيش الأمريكي أكثر استعدادًا للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل وقواتها في الشرق الأوسط مما كان عليه في الهجوم السابق الذي شنته إيران ليلة 14 أبريل/نيسان.