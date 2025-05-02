الرئيس ترامب يرجح أن عدد المختطفين الإسرائيليين الأحياء في غزة أقل من 24

تحدث رئيس الولايات المتحدة الخميس عن الحرب في غزة، مدعيا أن عدد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة أقل من 24 كما هو معروف في إسرائيل. وتأتي تصريحاته بعد الضجة التي أحدثتها سارة نتنياهو خلال اجتماع للحكومة، حيث همست لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن هناك أقل من 24 رهينة على قيد الحياة في قطاع غزة.

من بين أمور أخرى، أشار إلى المختطف عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية: "لا أعرف ما هي حالته. لقد أفرجت عن العديد من المختطفين، لكن حماس تُشدد الشروط، يريدون القيام بذلك ببطء لأنهم يستخدمونهم كأوراق مساومة. نحن نعمل بجد لإنقاذ عيدان. لدينا أخبار تتوالى، جيدة وسيئة، ونحن نعمل بجد على هذا".

كما قد تتذكرون، تأتي تعليقات الرئيس ترامب بعد أن التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وزوجته مع حاملي الشعلة، وخلال الاجتماع، تم تسجيل نتنياهو وهو يقول: "هناك 24 رهينة على قيد الحياة في غزة"، فردت سارة: "أقل".

وأكد مصدر في فريق التفاوض لاحقاً أن "عدد المختطفين الأحياء (24) الذي ذكره رئيس الحكومة في الاجتماع مع قوات حفظ السلام هو بالفعل الرقم الرسمي الصحيح، وهو أيضاً الرقم الرسمي الذي قدمه منسق شؤون الأسرى والمفقودين للوسطاء خلال المفاوضات".

Yonatan Zindel/Flash 90

ردًا على ذلك، قالت هيئة عائلات المخطوفين: "في عشية يوم الذكرى، زرعتم ذعرًا لا يوصف في قلوب عائلات المخطوفين والمختطفين. نطالب رئيس الحكومة بتوضيح كلامه وكلام زوجته. إذا كانت هناك معلومات مادية أو استخباراتية جديدة تتعلق بوضع أحبائنا، فنطالب بالكشف عنها كاملةً".