تقرير : قطر مستعدة لطرد قادة حماس من الدوحة

كشفت تقارير إسرائيلية، السوم السبت، أن قطر مستعدة لقبول طلب من الولايات المتحدة بطرد قادة حماس من الدوحة.

وقالت التقارير نقلا عن المصدر الأميركي، إنه "من المتوقع أن يتم ذلك قريبا".

ويشير المصدر المطلع على الأمر إلى أن طلب الولايات المتحدة من الدوحة طرد قيادة حماس قد يأتي إذا رفضت الحركة العرض الأخير المطروح على الطاولة.

وفي نفس السياق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي قوله، إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأنه يتعين عليها طرد حماس إذا استمرت الحركة في رفض التوصل لوقف لإطلاق النار مع إسرائيل وصفقة الرهائن المحتجزين لديها.

ووفق المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، فإن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قام بتسليم هذا الطلب إلى نظيره القطري في أبريل/نيسان الماضي.

وحسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على الموضوع، فإن المسؤولين في قطر، توقعوا الطلب منذ أشهر، لكن هذه التوقعات زادت حدة في الأسابيع الأخيرة وسط إحباط متزايد من جانب الولايات المتحدة بشأن عدم التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.