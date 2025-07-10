بدعم سعودي | طلب الرئيس الفلسطيني الغير عادي من الإدارة الأمريكية

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أشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للأمريكيين بدعم المملكة العربية السعودية للأمريكيين بأنه يطالب بالمشاركة في مفاوضات صفقة إطلاق النار في غزة، حيث تحاول الحكومة الإسرائيلية تجاهل السلطة الفلسطينية، وفقا لموقع N12 ،طلب عباس إشراك السلطة الفلسطينية في المفاوضات بعد الجولة الأولى وخلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، في حال دخوله حيز التنفيذ.

ووفقًا لمحمود عباس، من المستحيل مناقشة الترتيبات الأمنية طويلة الأمد في غزة دون مشاركة السلطة الفلسطينية، التي من المفترض أن تتولى زمام الأمور أو على الأقل تسيطر على جزء من القطاع. ولم يتلقَّ رئيس السلطة الفلسطينية ردًا من الأمريكيين حتى الآن.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يرد الأمريكيون على محمود عباس بأنهم سيحاولون إشراكه والسلطة الفلسطينية في مرحلة الستين يومًا. وفي هذه المرحلة، إذا ما وصلنا إليها، حيث سيناقشون نهاية الحرب ومستقبل القطاع.