الجيش الإسرائيلي يسترد جثة إلعاد كاتسير، الذي اختطف في 7 أكتوبر وقتل على يد الجهاد الإسلامي

أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم انتشال جثة الرهينة إيلاد كاتسير من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة خلال الليل.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه وفقا لمعلوماته الاستخبارية، فإن كاتسير “قُتل في الأسر على يد جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية”.

وتم تنفيذ عملية انتشال الجثة من قبل لواء الكوماندوز، بعد معلومات استخباراتية قدمها جهاز الأمن الشاباك ومديرية المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش: “بعد إجراءات تحديد الهوية التي قام بها مسؤولون طبيون في المركز الوطني للطب الشرعي، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي والشاباك عائلة الراحل إيلاد كاتسير عن انتشال جثته”.

ويقول الجيش الإسرائيلي والشاباك إنهما “يعربان عن خالص تعازيهما للعائلة”.