تقرير: ارتفاع بوتيرة إعدام المتعاونين مع إسرائيل في غزة

وسعت الفصائل الفلسطينية في غزة عمليات إعدام المتعاونين مع إسرائيل. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية صباح اليوم (الأحد) أن الأسابيع الأخيرة شهدت تزايداً في عمليات الإعدام التي تنفذها الفصائل في القطاع.

وذكر التقرير أنه في مدينة غزة وحدها أعدم ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين يشتبه في تعاونهم مع إسرائيل. وتم تنفيذ عمليات الإعدام رميا بالرصاص أو الشنق.

وكان عناصر الفصائل الفلسطينية يشتبهون في أن الذين أعدموا قدموا معلومات حساسة لإسرائيل تتعلق بشخصيات بارزة ونشطاء في المنظمات الفلسطينية التي هاجمتها إسرائيل واغتالتها.

وقالت مصادر فلسطينية للصحيفة إن الفصائل الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة في تعقب المشتبه بتعاونهم مع إسرائيل.

وبحسب المصدر نفسه، فإن قرار إعدام المشتبه به يأتي في حال قام هذا الشخص بقتل مدنيين فلسطينيين أو كشف عن أماكن احتجاز رهائن ومختطفين إسرائيليين.