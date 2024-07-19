عدم اعتراض المسيرة قرب السفارة الأمريكية بتل أبيب رغم رصدها هو جراء "خطأ بشري"

بعد مرور عدة ساعات على انفجار الطائرة المسيرة في تل أبيب وسط إسرائيل، والذي أودى بحياة رجل خمسيني وأصاب عشرة آخرين هذا الصباح (الجمعة) بدأت التفاصيل الأولى للحدث بالظهور حيث يتبين أنه - من بين أمور أخرى، اتضح إن الجيش الإسرائيلي رصد الهدف، لكنه لم يصنف على أنه هدف عدو نتيجة خطأ بشري. وفي الوقت نفسه تم اعتراض هدف آخر قادم من الشرق.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أن هذا كان "حدثًا سيئًا لم يكن من المفترض أن يحدث"، وفي الوقت الحالي، لا توجد طائرات مسيرة إضافية في طريقها إلى إسرائيل. ورغم أن المتحدث باسم الحوثيين تبنى مسؤولية الإطلاق، إلا أنه من غير المعروف أنه من المؤكد كانوا بالفعل وراء الإطلاق وما إذا كانت انطلقت المسيرات بالفعل من اليمن. ومع ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بتكثيف أنظمة الدفاع الجوي.

هذا وأعلنت جماعة الحوثي عن "تنفيذ عملية عسكرية نوعية تمثلت باستهداف تل أبيب "وذكروا أنها نفذت "بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا"، ولفتوا الى أن "المسيرة يافا قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية ولا تستيطيع الرادارات اكتشافها " مؤكدين "أن العملية نفذت هدفها بنجاح " وهددوا بأن منطقة تل أبيب "غير آمنة وستكون بمرمى أسلحة الحوثي وإنه سيتم التركيز على الجبهة الداخلية والوصول الى العمق الإسرائيلي".