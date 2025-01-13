اتهام متعاون سابق مع المخابرات الإسرائيلية بـ "الإرهاب"

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الإثنين، لائحة اتهام، ضد الفلسطيني المتعاون السابق مع المخابرات الإسرائيلية، الذي قتل إسرائيلية، في عملية طعن، قبل أسبوعين ونصف.

ووقعت العملية، التي قُتلت بها لودميلا لبوفسكي، في مدينة هرتسليا الساحلية شمال تل أبيب (وسط). وتنسب اللائحة إلى المتعاون السابق، وهو إبراهيم شلهوب (28 عامًا) من طولكرم في الضفة الغربية، تهمة "ارتكاب عمل إرهابي". ومن المقرر أن تنظر محكمة تل أبيب في قضيته. وتم الموافقة على عيش شلهوب داخل إسرائيل، بعدما أثبت في الماضي، أنها ساعد جهاد المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، بإحباط عمليات مسلحة ضد إسرائيل.