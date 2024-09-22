قائد الجيش الإسرائيلي: "الاغتيالات هزت حزب الله، الذي كان يخطط لاحتلال الجليل"

على خلفية ارتفاع التصعيد في الشمال، والقصف العنيف باتجاه حيفا وبلدات في العمق الإسرائيلي الشمال، ألقى رئيس هيئة الأركان اللواء هرتسي هاليفي كلمة مساء اليوم (الأحد): "أعرف الى مدى اغتيال عقيل يهز المنظمة. لقد خططوا لكيفية تنفيذ الهجوم التالي، ربما كان هذا هو ما كانوا يتناقشونه يوم الجمعة، لقد سبقناهم”.

وأضاف: "في هذه الأيام رفع الجيش الإسرائيلي جاهزيته إلى الذروة. يوم الجمعة الماضي، ضربنا السلسلة القيادية لقوة النخبة في حزب الله - قوة الرضوان، وتم اغتيال قائدها الكبير إبراهيم عقيل. هذه قدرة مهمة جدًا في منظمة حزب الله ، وأنا أعلم مدى تأثيرها على المنظمة. هؤلاء القادة يخططون لاحتلال الجليل منذ سنوات، وهم مسؤولون عن مقتل العديد من المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود على مر السنين".

"لقد كانوا يخططون لكيفية تنفيذ الهجوم التالي، من الممكن أن يكون هذا هو ما كانوا يتعاملون معه في ذلك الاجتماع بعد ظهر الجمعة، كيفية التسلل إلى دولة إسرائيل، وقتل المدنيين، واختطاف جنود الجيش الإسرائيلي - لقد سبقناهم. إنه يمر عبر قدرات الجيش الإسرائيلي الجيدة جدًا."إن هجوم الجيش الإسرائيلي على التسلسل القيادي لحزب الله هو رسالة واضحة لحزب الله، فهو يضره بشدة، وهو أيضًا رسالة إلى الشرق الأوسط بأكمله، بل وأكثر من ذلك - سنفعل ذلك. نعرف كيف نصل إلى أي شخص يهدد مواطني دولة إسرائيل".

"هذا ليس أول هجوم كبير لنا على قوة الرضوان، قوة الاقتحام الخاصة لحزب الله. منذ بداية الحرب، كنا نهاجم وندمر قدرات هذه القوة والبنية التحتية لها بطرق وحيل مختلفة، ونبدأ ونعمل دون توقف. منذ بداية الحرب، يضرب الجيش الإسرائيلي حزب الله بشكل منهجي يوما بعد يوم. منذ أشهر، كنا نعمل على تآكل القدرات التي بناها حزب الله على مدى عقود، طبقة بعد طبقة، مع التركيز على قدراته الصاروخية والقتال. نحن نبعد حزب الله عن الخط الحدودي، مما يهدد مواطني إسرائيل، أولئك الذين يعيشون بالقرب من الحدود ويريدون أن يعرفوا أنه لن يتم العثور عليه هناك بعد الآن. لقد اغتلنا على أكثر من 600 إرهابي، العشرات منهم من القيادة العسكرية لمنظمة حزب الله. إن الثمن الذي يدفعه حزب الله يتزايد، وهجماتنا ستزداد".

IDF

"لقد هاجمنا مئات الأهداف في لبنان في الأيام الأخيرة. هذا الصباح، أطلق حزب الله النار مرة أخرى باتجاه الشمال. هذا إطلاق نار على المدنيين، لا يمكن لأي دولة ذات سيادة أن تسمح بمثل هذا التهديد لمواطنيها وسيادتها. حزب الله يضع منصات إطلاقه بالقرب من المواطنين اللبنانيين، وبالتالي تعريضهم للخطر - سنفعل كل ما هو ضروري لإزالة وإحباط التهديدات الموجهة ضد دولة إسرائيل، وسنعيد السكان بأمان إلى منازلهم، وإذا لم يفهم حزب الله ذلك بعد، فسوف يتلقى ضربة أخرى – حتى يفهم"

وأضاف: "علينا أن نقول إن لدينا العديد من القدرات التي لم نقم بتفعيلها بعد، ونحن على مستوى عالٍ جدًا من الاستعداد سواء في الهجوم أو الدفاع. نحن مستعدون جيدًا للمراحل المقبلة، ونخطط لها على مستوى عالٍ للأيام القادمة".

AP photo.Hussein Meilla

"إلى سكان إسرائيل - عليكم أن تستمروا في التصرف بمسؤولية كما فعلتم طوال الحرب، وكما فعل الكثيرون في الشمال هذا الصباح مع إطلاق القذائف الصاروخية على شمال البلاد. نحن نقاتل على جبهات عديدة، و سيحاول أعداؤنا تحدينا، أعلم أن الأمر ليس بالأمر السهل، لكن سلوكك الصحيح سيمنع العدو من تحقيق أي شيء. منذ أكثر من أحد عشر شهرًا، يقاتل الجيش الإسرائيلي بحزم في الجنوب والشمال، في نفس الوقت على الجبهات الشرقية - يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) واليمن والعراق وبالطبع إيران. نحن نناضل من أجل تحقيق جميع أهداف الحرب: تفكيك حماس في غزة، وقادتها، ونشطاءها، وبنيتها التحتية"."عودة جميع المختطفين - هذه مهمة ملحة، فحتى ونحن نقاتل في الشمال لا نتوقف عن العمل لتحقيق هذا الهدف المهم والعاجل، وبالطبع عودة سكان الشمال إلى ديارهم".