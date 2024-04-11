تقرير: مسؤولون أمريكيون يخشون أن يكون معظم الرهائن في غزة قد ماتوا

أعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم من أن يكون غالبية الرهائن الذين تحتجزهم حماس قد قتلوا، مما ألقى بظلال قاتمة على سير المفاوضات الجارية لإطلاق سراحهم.

ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، مصدره مسؤولون أمريكيون، هناك مخاوف متزايدة من أن معظم الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس ربما يكونون قد ماتوا بالفعل.

إلا أن بعض مصادر حماس أشارت إلى عدم قدرتها على تلبية هذا المطلب (معرفة الأحياء من الأموات)، مما أثار مخاوف بشأن سلامة الرهائن.

تفيد التقارير أن 129 رهينة اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر ما زالوا في غزة. أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 34 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس، مستندا إلى معلومات استخباراتية جمعتها القوات العاملة في غزة.

Miriam Alster/Flash90

ومع ذلك، يشير تقرير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير، وفقًا لتقديرات المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين.

وقد أشار المسؤولون الأمريكيون المطلعون على المعلومات الاستخبارية حول هذه المسألة، إلى أن الاحتمال الكئيب لوفاة معظم الرهائن هو مصدر قلق سائد. ومع ذلك، فإنها تؤكد محدودية المعلومات الأمريكية، التي تعتمد بشكل كبير على المخابرات الإسرائيلية.

ويسلط التقرير الضوء على أن بعض الرهائن ربما قُتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على غزة، بينما توفي آخرون بسبب مشاكل صحية، بعضها ناجم عن الإصابات التي لحقت بهم أثناء محاولة أسرهم يوم الهجوم في السابع من اكتوبر.