مقتل إسرائيلي بالعشرينات من عمره بعملية إطلاق نار نفذتها سيارة عابرة بمنطقة الأغوار

قتل إسرائيلي بسنوات العشرين من عمره ، وإصيب آخر بصورة متوسطة (33 عاما) في عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار نفذتها سيارة عابرة وفرت الى قرية فلسطينية قريبة.

وسافر منفذو عملية إطلاق النار في الشارع 90 تجاه الشرق وأطلقوا النار في تلك النقطة عدة رصاصات تجاه مركبتين إسرائيليتين. وواصل ضحية عملية إطلاق النار بقواه الذاتية قبل وفاته بالسفر نحو مستوطنة روتيم، في حين واصل المصاب الثاني والذي حالته متوسطة بالسفر تجاه مستوطنة محولا.

وتواجدت قوات كثيرة من الجيش الإسرائيلي ومن وحدة الأغوار والمروج بإجراء عمليات تمشيط بالشارع 90 وتم إغلاق المحور المؤدي الى روتيم مغلقة أمام حركة السي، وذلك في إطار عملية المطاردة ضد المنفذين وذكرت تقارير فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي بدأ العمل في قرية كردلة، بردلة، عين البيدا وخربة إبزق شمالي الأغوار.