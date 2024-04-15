انتقادات للمُتدينين اليهود بعد نسبهم إحباط الهجوم الإيراني إلى القدرة الإلهية وليس للجيش الإسرائيلي

بينما عبّرت إسرائيل الرسمية عن رضاها "بالإنجاز العسكري التكنولوجي المجيد"، المتمثّل في اعتراض الهجوم الإيراني ليلة السبت، فإن صحافة اليهود الحريديم المتزمتين دينيًا، وجزء منها غير صهيوني، يعزون الفضل الكامل في الاعتراض، إلى القدرة الإلهية.

على سبيل المثال، في صحيفة "همفسير"، بدلاً من سلاح الجو أو الجيش الإسرائيلي، عنونت الصحيفة صفحتها الأولى بـ "المعجزات والآيات". وجاء في العنوان الفرعي، أن "معدل الاعتراض بلغ، بفضل الله، 99% من التهديدات الجوية".

أيضًا في صحيفة "يتيد نئمان"، فيعود الفضل في الإنجاز إلى "معجزاته ونبوءاته". واستهجن بعض العلمانيين في إسرائيل، "كيف أن الصحيفة استخدمت فعل مبني على المجهول حين كتبت: 'اعتُرضت 99% من التهديدات الجوية' دون ذكر من وكيف فعل ذلك، وهو الجيش الإسرائيلي".

وحتى في صحيفة "هبيليس" يُنسب الفضل إلى نعمة السماء، وهناك أيضاً كُتب "اعتُرض الهجوم"، دون ذكر الجيش الإسرائيلي. وجاء في خبر أورده موقع "والا" العبري، أن مجموعة للحريديم على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، تضمّنت انتقادات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة إسحق هرتسوغ، "لتنكّرهما لنعم الله تعالى في بياناتهما الرسمية، الصادرة حول الهجوم الإيراني". وجاء في المجموعة على قدم الاستغراب:" نتنياهو يقول نحن اعترضنا ونحن تصدينا، أما هرتسوغ يشكر الجيش الإسرائيلي والحلفاء بقيادة الولايات المتحدة".

وتساءل الصحفي المحافظ يانون مغال الذي سبق له وأن شغل عضوية الكنيست في برنامجه الإذاعي:" أين كانت الاستخبارات العسكرية، والطيارين، والدفاعات الجوية، والقدرات التكنولوجية، عند الهجوم المباغت لحماس على غلاف غزة في السابع من أكتوبر؟ يجب أن نحمد الله تعالى أولًا، ونعترف أن السبت الأسود، هو ابتلاء من الله". ليرد عليه شريكه في تقديم البرنامج، العلماني بن كسبيت:" ما حصل في السابع من أكتوبر، هو ليس ابتلاء رباني، بل نتيجة لإخفاق نتنياهو وحكومته اليمينية".

ويُنظر إلى الجيش الإسرائيلي على نطاق مُعيّن أنه علماني، إذ أن القانون يُجبر النساء على أداء الخدمة العسكرية في الجيش، ويعفي الحريديم منها. وتعيش إسرائيل حالة انقسام سياسي حاد، أحد جوانبه على مكانة الدين في الدولة.