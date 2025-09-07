مصر وقطر تعملان على تجديد المفاوضات: من هو الوسيط الإسرائيلي الذي ينقل رسائل واشنطن لحماس؟

قد يعجبك أيضًا -

المفاوضات لتحرير المختطفين: بالتوازي مع الضغط العسكري في مدينة غزة، تجري في هذه الأيام جهود سياسية عبر عدة قنوات متوازية في محاولة للتوصل إلى صفقة شاملة للمختطفين وإنهاء الحرب، وذلك وفقاً لما أفاد به مساء اليوم (الأحد) مراسل الشؤون السياسية في القناة العبرية غاي عزريئيل.

إحدى القنوات هي قناة الوسطاء مصر وقطر والمقترحات التي يصوغونها؛ وقناة أخرى هي قناة غيرشون باسكين، الذي كان طرفًا فاعلًا للغاية في صفقة إطلاق سراح جلعاد شاليط. باسكين هو من ينقل الرسائل نيابةً عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى كبار مسؤولي حماس. علمت i24NEWS أن باسكين على اتصال مع المسؤول الكبير في حماس، رازي حامد.

تم التوجه إلى باسكين للحصول على تعقيب لكنه رفض التعليق على الاتصالات. كذلك في إسرائيل لا يردون، وحسب مصدر سياسي، "الأمر يتعلق بمراسلات بين الأميركيين وحماس". مع ذلك، في إسرائيل يتمسكون بالشروط الخمسة التي أشار إليها الكابينت لإنهاء الحرب. إذا كان هناك مثل هذا الاتفاق على الطاولة، فمن المتوقع بالتأكيد أن تدرسه إسرائيل بشكل إيجابي جدًا.

بالتوازي، غادر الليلة الماضية الوزير رون ديرمر إلى الولايات المتحدة من أجل تنسيق الرسائل المنقولة من قبل الأمريكيين وللتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات إسرائيل. مصدر أمريكي ومصدر إسرائيلي أكدا لـi24NEWS أن الاقتراح الأمريكي الجديد يشمل مطلب الإفراج عن جميع المخطوفين الـ48 دفعة واحدة في اليوم الأول من الصفقة. في إسرائيل يفضلون في هذه المرحلة عدم التعليق رسمياً على النشر.

مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية نقلوا أن "إسرائيل تدرس بجدية كبيرة اقتراح الرئيس دونالد ترامب، ومن المرجح أن تواصل حماس رفضها".