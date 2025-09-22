عشية رأس السنة اليهودية: حماس تنشر فيديو إشارة حياة للمختطف الون اوهال

قد يعجبك أيضًا -

نشرت حماس اليوم (الاثنين) إشارة على حياة للمختطف الإسرائيلي في غزة الون اوهال، الذي اختُطف من مهرجان نوفا، وهو محتجز منذ 717 يومًا. وحتى الآن، لم تسمح عائلة أوهال بنشر الفيديو.

علّق والدا ألون، عيديت وكوبي أوهال، على الفيديو: "عائلتنا ترتعد وتتألم بعد نشر حماس لفيديو ألون. من الواضح أن ألون يفقد بصره في عينه اليمنى، وهو نحيل وخائف. نطالب، كشرط لأي مفاوضات أو مساعدة إضافية لحماس، بفحص ألون وعلاجه من قِبل أطباء عيون".

وتابعوا: "عشية رأس السنة، وخلال أيام التوبة هذه، أصبح مصير حياة الشباب اليهود، مواطني إسرائيل، بين يدي رئيس الحكومة الإسرائيلية والكابنيت. لا تكسروا قلوب شعب إسرائيل. أهم خبر وطني الآن هو عودة ألون وجميع المختطفين إلى ديارهم".