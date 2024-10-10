هل تستغل الولايات المتحدة المناورة الإسرائيلية البرية لاستبدال الحكم في لبنان؟

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الليلة (الخميس) أن إدارة بايدن تسعى إلى استخدام الهجوم الإسرائيلي على حزب الله كمقدمة لإنهاء هيمنة المنظمة طويلة الأمد في لبنان والدفع نحو انتخابات لرئيس جديد للبلاد.

وبحسب مصادر أميركية وعربية مطلعة على التفاصيل، فإن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصل بقادة قطر ومصر والسعودية في الأيام الأخيرة وطلب منهم دعم انتخاب رئيس جديد في لبنان. كما قال المسؤول الكبير في البيت الأبيض، عاموس هوكستين، للمسؤولين العرب إن إضعاف حزب الله في أعقاب الهجمات الإسرائيلية يجب أن يُنظر إليه على أنه فرصة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال مسؤولون محليون مطلعون على الأمر إن المبادرة الأمريكية لإزاحة حزب الله عن السلطة تحظى بدعم المملكة العربية السعودية. لعبت الدولة الخليجية الغنية بالنفط دوراً رئيسياً في تشكيل المسار السياسي والاقتصادي في لبنان حتى السنوات الأخيرة. لكن الأمر يعتمد على القادة الرئيسيين في البلاد، بما في ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، وهو زعيم لجماعة شيعية أخرى وشخصية رئيسية مرتبطة بحزب الله في مفاوضات وقف إطلاق النار، والذين ستكون هناك حاجة إليهم لجمع الفصائل السياسية اللبنانية معًا لانتخاب الرئيس الجديد، بحسب دبلوماسيين مطلعين على الأمر.

وقد أخبر مسؤولون من مصر وقطر - اللذين لعبوا دوراً مركزياً في مفاوضات وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان - المسؤولين الأميركيين أنهم يعتبرون الخطة غير واقعية بل وخطيرة. وفي محادثاتهم مع المسؤولين الأميركيين، زعموا أن إسرائيل لن تكون قادرة أبداً على تدمير حزب الله وأن الجماعة يجب أن تكون جزءًا من أي تسوية سياسية للصراع. كما أعربت مصر عن مخاوفها من أن محاولة التدخل في السياسة اللبنانية خلال الأزمة يمكن أن تزيد من خطر الاقتتال الداخلي في البلاد.

يقول محللون سياسيون ودبلوماسيون إن أي شخص يُنظر إليه على أنه يتولى السلطة نتيجة للهجمات الإسرائيلية على لبنان قد يواجه ضربة من الجمهور اللبناني والقوى السياسية المتنافسة. وقال روبرت فورد، سفير الولايات المتحدة السابق لدى سوريا والجزائر: "كلما زاد الاعتقاد بأن رئيساً لبنانياً جديداً يتولى منصبه جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية وبدعم أميركي، أعتقد أنه سيفقد مصداقيته بين العديد من اللبنانيين".

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وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام لصحيفة "وول ستريت جورنال": "إذا تصاعدت الحرب سنعود إلى العصور الوسطى". "لم يتبق لدينا سوى القليل من الاتصالات التي لا تزال تعمل، وإذا تضررت موانئنا ومطاراتنا، فسنكون دولة بلا إنترنت ولا اتصالات ولا نقطة دخول أو خروج. سنكون جزيرة صحراوية". وأضاف إبراهيم منيمنة، النائب الإصلاحي في البرلمان عن منطقة في بيروت: "نحن نفتقر إلى أي قيادة يمكنها على الأقل أن تبدأ مسارًا يمكننا من خلاله رؤية الضوء في نهاية النفق".