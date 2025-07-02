مسؤولون كبار يعارضون التواصل مع الوسيط الأمريكي: صراعات داخل قيادة حماس بشأن المفاوضات

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تُهدد الصراعات داخل قيادة حماس العليا تقدّم المفاوضات مع إسرائيل، بما في ذلك الخلافات حول صلاحيات بشارة بحبح، الوسيط الأمريكي من أصل فلسطيني. وقد أفاد بذلك لأول مرة اليوم (الأربعاء) محلل الشؤون العربية في i24NEWS العبرية باروخ ياديد.

تزعم مصادر مطلعة أن زاهر جبارين، أحد كبار قادة حماس، وقائد "حماس في الضفة الغربية"، يعارض أي صفقة من شأنها أن تؤدي إلى طرد قادة الحركة من قطاع غزة ونزع سلاحها. وهذا يتناقض مع المواقف المعتدلة داخل قيادة حماس في الخارج، المؤيدة لتحويل حماس إلى حزب سياسي داخل السلطة الفلسطينية أو خارجها. ويُعتبر جبارين حاليًا قائد حماس في الضفة الغربية خلفًا لصالح العاروري، ويُعتبر رئيس التيار الإيراني في حماس.

كما ذُكر، يُعارض جبارين بشدة إمكانية إبعاد قادة حماس، جوهر الخلاف مع إسرائيل، ويُكرر أن "على حماس الحفاظ على سلاحها كما حافظ حزب الله على سلاحه". يُذكر أن جبارين على خلاف مع خليل الحية منذ توليه قيادة المفاوضات مع إسرائيل.

ورغم أن جبارين عضو من القادة الخمسة الذين يسيطرون على حماس حاليًا، إلا أنه لا يزال بلا دور تنفيذي. وينبع هذا الخلاف أيضًا من الصراع بين حماس في الضفة الغربية وحماس في غزة، التي يرأسها الحية حاليًا نائب يحيى السنوار قائد حماس الذي اغتالته إسرائيل.

تزعم مصادر أن جبارين هدد بالاستقالة من حماس، لكنه وافق على البقاء في منصبه بشرط تعيين محمد درويش، رئيس مجلس الشورى، رئيسًا للقيادة، وهذا ما حدث. وتزعم المصادر أن جبارين يكرر أن على حماس الحفاظ على سلاحها كما حافظ حزب الله على سلاحه. يُذكر أن الشاباك كشف هذا الأسبوع عن بنية تحتية ضخمة لحماس في الخليل، جبارين مسؤول عنها.

ومع ذلك، فإن هذا الصراع ليس سوى جزء من سلسلة صراعات داخل حماس تصاعدت عندما وافق الحية على طلب بحبح بالإفراج عن عيدان ألكسندر كبادرة حسن نية للأمريكيين. رفض جبارين، ومثله قادة الجناح العسكري لحماس في غزة، ذلك، لكنهم قبلوا بتوجيهات الحية. ولهذا السبب، هاجم العديد من قادة حماس مؤخرًا بحبح، مدعين أنه ليس وسيطًا نزيهًا.

لهذا السبب هاجم عدد من قادة حماس بحبح بادعاء بأنه وسيط غير عادل ، حتى أن طاهر النونو من قادة حماس، قال إنه يفتقر إلى مهارات الوساطة، وزعم قادة آخرون أنه أصبح مجرد ورقة ضغط إسرائيلية-أمريكية. لهذا السبب، نشر بحبح منشورًا يُنسب فيه تأخير المفاوضات إلى حماس. حُذف المنشور بعد محادثة مصالحة مع رازي حمد، وهو قيادي آخر في حماس موجود في تركيا مع جبارين.

والآن، تُشير المصادر إلى أنه في ظلّ تصاعد الصراع في حماس، سيُضطر عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة، إلى اتخاذ القرارات، مُشيرةً إلى أنه يُحافظ على قنوات إيجابية مع المصريين.