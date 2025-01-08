حليف وثيق لنتنياهو يؤيد تشكيل لجنة تحقيق رسمية بإخفاق السابع من أكتوبر

دعا رئيس الكتلة النيابية لحزب "شاس" المتشدد دينيًا: يانون أزولاي، وزميله في الكتلة يوسي طيب، الى إقامة لجنة تحقيق رسمية، في إخفاق السابع من أكتوبر- هجوم حماس المُباغت على إسرائيل.

وقال عضو الكنيست أزولاي، خلال لقاء عُقد في الكنيست، مع ممثلين عن "مجلس أكتوبر"- وهي هيئة تضم تحت بوتقتها أكثر من 1000 عائلة إسرائيلية، تضررت من السابع من أكتوبر، وتضغط باتجاه تشكيل لجنة تحقيق رسمية:" قلتها طوال الوقت- اعتقد انه يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية". لكن أزولاي شدد على أن هذا الموقف، لا يمثل بالضرورة الكتلة النيابية كلها بشكل رسمي، فقال:" هذا رأيي الشخصي، وأقوله بشكل واضح".

وأعرب "مجلس أكتوبر" عن تقديره لأعضاء الكنيست من كتلة "شاس"، مشددا على أن العائلات المنضوية تحته "غير مُحزّبة، ونضالها يهدف الى ضمان العدل لأحبائهم، الذين سقطوا او قتلوا، وضمان امن إسرائيل". وجاء من المجلس:" الطريق لضمان ذلك، هو إقامة لجنة تحقيق رسمية". وحزب شاس الذي يُمثّل الحريديم الشرقيين، هو حليف وثيق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يُتهم من قبل خصومه، بالتهرب من تشكيل هكذا لجنة.