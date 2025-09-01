أقارب أبو عبيدة "ليس من المؤكد تواجده بالشقة المستهدفة" | أبرز المعلومات عن حذيفة الكحلوت - أبو عبيدة

قد يعجبك أيضًا -

تضاربت الأنباء عن مقتل المتحدث باسم القسام أبو عبيدة في غارة إسرائيلية السبت في غزة، في حين أعلنت إسرائيل وأكدت مقتله إلا أن حماس لن تعلن عن الأمر، في حين صرح لنا الصحافي من غزة ضياء حسن أن "حماس لم تؤكد حماس عملية الاغتيال" مشير الى أن أقاربه أكدوا أن "المكان الذي استهدفته فيه إسرائيل كان يستخدمه أبو عبيدة سابقا، لكن ليس من المؤكد أنه كان متواجدا فيه، ولا يمكن معرفة ذلك، بسبب حالة الجثامين في المكان"

ويعتبر أبو عبيدة شخصية هامة ومحورية في حماس، وحذيفة الكحلوت -أبو عبيدة هو المتحدث باسم كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عرف بكنبة "أبو عبيدة" وكان يمثل حماس على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كان يظهر ملثما دون الكشف عن هويته، واستهدفته اسرائيل 4 مرات في 2008 و2012 و2014 والأخيرة السبت الماضي.

كما برز أبو عبيدة بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وظهر أبو عبيدة لأول مرة في حزيران \يونيو 2006 لأول مرة معلنا تنفيذ حماس عملية شرق مدينة رفح والتي أدت الى مقتل جنديين إسرائيليين وأسر الجندي جلعاد شاليط. كما بدأ أبو عبيدة في نشر خطاباته عبر تطبيق تلغرام في عام 2020.

المعلومة التي أدت إلى تحديد مكان أبو عبيدة جاءت من معلومات استخباراتية قدمها الشاباك. منذ اللحظة التي أدركوا فيها أن هناك فرصة حقيقية لاغتياله، استعد سلاح الجو الإسرائيلي خلال وقت قصير – ونفذوا عملية الاغتيال من غرفة العمليات التابعة للشاباك.

كما أفاد سكاي نيوز عربية اعتمادا على مصدر فلسطيني أن "المنزل الذي هاجمته إسرائيل كان مستأجرا قبل أيام من قبل عائلة أبو عبيدة" وذكر المصدر أن المنزل كان يأوي زوجة أبو عبيدة وأطفاله.

يعتبر أبو عبيدة في نظر المنظومة الأمنية الإسرائيلية محورا مركزيا في حماس ورمزًا، ويرون أن نجاح عملية الاغتيال سيؤثر معنويًا على التنظيم، كما ستؤثر على النشاط الإعلامي لحماس (مثل فيديوهات المختطفين وغيرها). إلى جانب ذلك، أبو عبيدة معروف أيضًا بقربه من قيادات حماس.