مقتل مدني إسرائيلي خلال تبادل إطلاق نار جنوب لبنان

سُمح للنشر اليوم (الأربعاء) أنه خلال حادث إطلاق نار مع مسلحين، قُتل الرائد زئيف (زابو) حانوخ إرليخ، 71 عامًا، ودخل برفقة مقاتلي الجولاني ومع شخصية بارزة في الفرقة 36 لتزويدهم بمزيد من المعلومات حول تضاريس المنطقة التي يقاتلون فيها وكان مع القوة أثناء الاشتباكات. إيرليخ، عالم آثار وباحث جغرافي، لديه معرفة كبيرة بالمنطقة وفي مساعدة الجيش في تحديد أماكن مفقودين على أساس تضاريس المنطقة.

دخل إيرليخ الى منطقة أثرية مطلة على صور دون تنسيق، ويبحث الجيش الإسرائيلي عن الجهة التي سمحت بوصوله إلى هذه المنطقة. ونصب لهم مسلحان كمينًا وأطلقوا النار عليهما، ما أدى إلى مقتل إيرليخ وجرح آخرين في الحادثة.

ويحقق الجيش الإسرائيلي في الحادثة، ولا يعرفون بعد الغرض من الدخول وهو يرتدي زيًا عسكريًا ويحمل سلاحًا، وهي حادثة قيد التحقيق، وسيتم تعريفه أنه من قتلى الجيش الإسرائيلي، وقتل في منطقة حرب رغم أنه مدني.