هنية يبلغ قطر ومصر :"وافقنا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"

أعلنت حماس مساء اليوم أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أبلغ رئيس حكومة قطر ووزير المخابرات المصرية حول الاتفاق على وقف إطلاق النار.

في المقابل أعلن مسؤولون إسرائيليون أن "مصر خففوا المعايير أحادية الجانب حتى توافق حماس. هذا جرى بصورة بصورة أحادية وهذا الاقتراح غير مقبول على إسرائيل". ووفقا للمسؤول الإسرائيلي :"يبدو هذا مثل ألاعيب" في المقابل أعلنت حماس موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

يأتي بيان حماس في ظل الاستعدادات الإسرائيلية للدخول الى رفح والبدء بإخلاء المدنيين منها، ويشار إلى أنه أفيد أمس بأن المباحثات كانت "على وشك الانفجار" وحتى أن رئيس المخابرات المركزية ويليام بيرنز انطلق الى قطر بسرعة من القاهرة، وأفيد أن سيزور إسرائيل أيضا.

ووفقا لما هو معروف حتى الآن، وفقًا للاقتراح المطروح على الطاولة - والذي تم تعديله وفقًا لإسرائيل - في المرحلة الأولى، والتي ستستمر 40 يومًا، سيكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار بين الطرفين وسوف ينسحب الجيش الإسرائيلي شرقًا. من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، إلى منطقة قريبة من الحدود الإسرائيلية في كامل قطاع غزة ،بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أنه سيكون هناك تعليق للطلعات الجوية فوق قطاع غزة لمدة 8 ساعات يوميا، و10 ساعات في أيام الإفراج عن المختطفين. كما ستكون هناك زيادة في إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

وأفادت التقارير أيضًا أن حماس ستفرج عن ما لا يقل عن 33 مختطفا على قيد الحياة، بمن فيهم النساء والأطفال (تحت سن 19 عامًا) والبالغين (فوق سن 50 عامًا) والمرضى والجرحى. وتقول إن إسرائيل ستفرج مقابل ذلك عن 20 سجينا وسجينة فلسطينيًين تحت سن 19 عامًا مقابل كل مختطف يتم الإفراج عن، بناءً على القوائم التي قدمتها حماس. مقابل كل مختطف يزيد عمره عن 50 عاماً، يتم الإفراج عن 20 سجينا فلسطينياً فوق 50 عاماً أو جرحى مقابل ذلك (على ألا تتجاوز المدة المتبقية من محكوميتهم 10 سنوات). مقابل كل جندي أو جندية يتم الإفراج عنم، سيتم إطلاق سراح 40 سجينا فلسطينيًا، منهم 20 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، و20 يقضون أكثر من 10 سنوات في السجن.

وبحسب الجدول الزمني، ستطلق حماس في المرحلة الأولى سراح ثلاثة مختطفين في اليوم الأول من الاتفاق، ثم ثلاثة مختطفين كل ثلاثة أيام، حتى اليوم الثالث والثلاثين. وأفادت الأنباء أن حماس ستقدم بحلول اليوم السابع (على الأكثر) قائمة بجميع المختطفين المتبقين (بالإضافة إلى الـ 33 المذكورين) من الفئات المذكورة، على أن يتم الإفراج عنهم في الرابع والثلاثين من الاتفاق على وقف إطلاق النار. وسيتم تمديد الهدنة لعدة أيام بحسب عدد المختطفين المتبقين (يوم إضافي لكل مختطف يتم إطلاق سراحه)، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح عدد متطابق ومتفق عليه من السجناء الفلسطينيين بحسب القوائم التي سيتم الاتفاق عليها.

كما أفادت التقارير أنه في موعد أقصاه اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، ستبدأ مناقشات غير مباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على الترتيبات المطلوبة لاستعادة "الهدوء الدائم" في القطاع. وفي هذه المرحلة ستبدأ المنظمات الدولية والأمم المتحدة بتقديم الخدمات الإنسانية في كامل قطاع غزة، وفي ترميم البنية التحتية (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والطرق) في كامل قطاع غزة.