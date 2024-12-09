الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة جنود في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) بنشر أسماء أربعة جنود احتياط قتلوا في جنوب لبنان وهم: الرقيب يفغيني زينرشين، 43 عامًا؛ الرقيب بنيامين دستو نغوسا 28 سنة، والرقيب ساغي يعقوب روبنشتاين 31 سنة والرائد إيرز بن افرايم 25 سنة من رمات غان. والأربعة مقاتلون في كتيبة حيرام 9263 في اللواء 226. وارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 813.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، انطلق مقاتلون من اللواء 226 لتفتيش أسلحة حزب الله والبنية التحتية في محمية اللبونة بالقرب من الحدود في المنطقة الغربية، عند دخول موقع تحت الأرض، حيث كانت هناك أسلحة وأنفاق أخرى، حدث انفجار ما تسبب بانهيار المبنى.

ويحقق الجيش الإسرائيلي في احتمال أن يكون هذا حادثا عملياتيا، أي أسلحة تابعة للجيش الإسرائيلي هي التي انفجرت. إن احتمالات حدوث ذلك مرتفعة، لكن التحقيق لا يزال مستمرا، وعملت قوات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية لعدة ساعات لإنقاذ المقاتلين الذين ظلوا محاصرين تحت الأرض لساعات طويلة.