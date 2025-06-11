الجيش الإسرائيلي يستعيد جثمان المختطف يائير يعقوب من غزة

استعاد الجيش الإسرائيلي جثمان المختطف الإسرائيلي يائير يعقوب، اليوم (الأربعاء)، ظهرًا من خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد 614 يومًا، ويبقى الآن 54 مختطفا بين يدي حماس

رثاه ابنه ياغيل قائلًا: "أبي، أحبك. لا أعرف كيف أرد عليك بعد، يحزنني قول هذا. أنتظر جنازتك بالفعل. أحبك، كنت أعلم أن هذا اليوم قادم. شكرًا لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك على استعادته، وآمل أن يطلق سراح الباقين في صفقة لا تُعرّض الجنود للخطر".

يائير يعقوب، 59 عامًا، من كيبوتس نير عوز، اختُطف في 7 أكتوبر/تشرين الأول من منزله مع شريكته، ميراف تال، وطفليه، أور، 16 عامًا، ويغيل، 12 عامًا. في 15 فبراير/شباط، وردت أنباء عن مقتل يائير في هجوم السابع من أكتوبر، وأن جثمانه محتجزة في غزة. أُطلق سراح شريكته، ميراف، وابنيه ضمن صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس في نوفمبر.