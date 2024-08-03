التغطية متواصلة| الحرس الثوري الإيراني:"انتقام طهران سيكون قاسياً وفي الوقت المناسب"
كشف دبلوماسي إيراني أطلعته حكومته على التطورات، أن محاولات دول مختلفة لإقناع طهران بعدم التصعيد كانت ولا تزال بلا جدوى في ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.
كشف دبلوماسي إيراني أطلعته حكومته على التطورات، أن محاولات دول مختلفة لإقناع طهران بعدم التصعيد كانت ولا تزال بلا جدوى في ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. وأضاف الدبلوماسي أن "لا جدوى من ذلك. لقد تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء. وسيكون ردنا سريعاً وقوياً"، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
كشف دبلوماسي إيراني أطلعته حكومته على التطورات، أن محاولات دول مختلفة لإقناع طهران بعدم التصعيد كانت ولا تزال بلا جدوى في ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.
وأضاف الدبلوماسي أن "لا جدوى من ذلك. لقد تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء. وسيكون ردنا سريعاً وقوياً"، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
تقرير: قصف مدفعي إسرائيلي على عدة بلدات حدودية جنوبي لبنان
حماس تعلن مقتل 9 من عناصرها في عمليتي اغتيال إسرائيليتين في طولكرم شمال الضفة الغربية
السفارة الأميركية في بيروت: يمكن للأميركيين الذين يفتقرون إلى المال اللازم للعودة إلى الولايات المتحدة الاتصال بنا للحصول على مساعدة مالية
حزب الله يعلن أنه استهدف موقع حدب يارون الإسرائيلي بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة
صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال إسرائيل
شركتا"إير فرانس" و"ترانسافيا"تمددا تعليق رحلاتها الجوية بين باريس وبيروت حتى 6 آب/ أغسطس الجاري
قالت شركة "إير فرانس" للطيران، اليوم السبت، إنها وشركة "ترانسافيا" التابعة لها ستمددان تعليق رحلاتهما الجوية بين باريس وبيروت حتى السادس من آب/ أغسطس الجاري على الأقل، وسط تصاعد التوتر الإقليمي.
وتتفادى شركات الطيران المجالين الجويين الإيراني واللبناني، وتلغي رحلات إلى إسرائيل ولبنان مع تزايد المخاوف من اندلاع صراع إقليمي بعد مقتل عضوين كبيرين في حركة "حماس" وجماعة "حزب الله" اللبنانية قبل أيام.
وعلقت "إير فرانس رحلاتها" بين باريس وبيروت الاثنين الماضي.
رئيس وزراء السلطة الفلسطينية: "نتعرض لعدوان وحشي شامل تشنه إسرائيل على كافة الجبهات"
قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، اليوم السبت، إن "الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان وحشي شامل تشنه إسرائيل على كافة الجبهات"، مضيفاً أن "الأولوية القصوى هي استمرار جهود وقف العدوان وتحقيق الوحدة الوطنية".
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصطفى قوله بمناسبة اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والحركة الأسيرة: "نتعرض لعدوان وحشي شامل يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، وعلى كافة الجبهات، خاصة على أهلنا في قطاع غزة".
صافرات الإنذارات تدوي في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل
الجحرس الثوري الإيراني:اغتيال إسماعيل هنية تم بـ"مقذوف قصير المدى"
أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران، تم بإطلاق مقذوف برأس حربي يزن 7 كيلوجرامات من مسافة قريبة، ما أسفر عن انفجار قوي، متهماً إسرائيل بالوقوف وراء هذه العملية بدعم من الولايات المتحدة، حسبما نقل تلفزيون "العالم" الإيراني الرسمي.