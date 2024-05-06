الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة قادمة من الشرق ويقصف بلدة في البقاع

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية اعترضت بنجاح طائرة مسيرة اقتربت من إسرائيل من جهة الشرق.

i24NEWS
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أرشيف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
أرشيف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزةIDF spokesperson

قام الجيش الإسرائيلي باعتراض طائرة مسيرة اقتربت من الجهة الشرقية، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة فجرا على الطريق الواقعة بين منطقتي السفري والنبي شيت جنوب غربي مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية اعترضت بنجاح طائرة مسيرة اقتربت من إسرائيل من جهة الشرق.

وأضاف الجيش أن الجنود الإسرائيليين راقبوا الطائرة المسيرة، وأنها "لم تشكل أي تهديد ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول. ولم يبلغ عن وقوع إصابات ولم تحدث أضرار".

ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي، فجر الاثنين، غارة على الطريق الواقعة بين منطقتي السفري والنبي شيت جنوب غربي مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان.

وتم تنفيذ الغارة عند الساعة الواحدة والنصف فجرا بتوقيت بيروت، وأدت بحسب وسائل إعلام إلى سقوط 3 جرحى بإصابات طفيفة، وإلى وتدمير المبنى الذي تعرض للغارة.

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