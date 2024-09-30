نائب حسن نصر الله يهدد: "جاهزون للعملية البرية الإسرائيلية في لبنان والخيارات أمامنا مفتوحة"

بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تحدث نائبه نعيم قاسم اليوم (الاثنين) ووجه تهديدات لإسرائيل، فقال في بداية حديثه: "لقد فقدنا أخاً وأباً وقائداً - حسن نصر الله . وكان نصر الله قائد المقاتلين الذين يقاتلون من أجل فلسطين والقدس. وتعلمون أن نصر الله سيبقى بيننا دائما وأبدا".

وأضاف أنه "خلافاً للادعاءات الإسرائيلية، في الاجتماع الذي حضره نصر الله - لم يكن هناك 20 من كبار المسؤولين، بل بالإضافة إلى علي كركي - كان يرافق نصر الله الإخوة من حزب الله الذين دائما يرافقونه: حارسه الشخصي وشخص آخر.رغم الألم والتضحيات - سنستمر لأنه يوجد لدينا الثقة في الوعد الإلهي بالنصر".

كما أشار نعيم قاسم إلى نية إسرائيل الدخول إلى لبنان في عملية برية، وأكد أن حزب الله مستعد لذلك: “رغم الخسائر البشرية والهجمات الواسعة، لن نتزحزح عن موقفنا والمقاومة الإسلامية ستستمر في قتال العدو الإسرائيلي، كما إشارة إلى دعم غزة وفلسطين والدفاع عن لبنان ورداً على الاغتيالات وقتل المدنيين".

وأضاف: "بعد اغتيال نصر الله، استمرت عمليات المقاومة بنفس الطريقة، بل وأكثر، وتم الهجوم على معاليه أدوميم وتقع على بعد 120 كلم من الحدود اللبنانية. هوجمت حيفا بصاروخ واحد. وحتى الجيش الإسرائيلي اعترف بالأمس بأن مليون شخص دخلوا إلى الملاجئ بسبب صاروخ واحد. ما نقوم به هو الحد الأدنى، ضمن مراقبة المعركة وبحسب تقديراتنا، وبحسب خططنا وبحسب ما تتطلبه المنطقة. نحن نعلم أن الحملة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا".

"نحن جاهزون. إذا قررت إسرائيل الدخول برا فإن قوى المقاومة مستعدة للقتال على الأرض. استعدوا وبإيمان الله - نحن على يقين أن إسرائيل لن تحقق أهدافها وبالتالي سنخرج منتصرين من هذه المعركة". وختم: "إسرائيل لم تنجح في المساس بقدراتنا العسكرية، فالمزاعم عن المساس بقدراتنا على المدى المتوسط والبعيد هي مجرد أحلام".