الوزير آيزنكوت: "نتنياهو فشل أمنيًا واقتصاديًا وهو يبث الأوهام بترديده 'النصر المطلق'"

وجه الوزير غادي آيزنكوت من معسكر الدولة، انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية استمرار الحرب في غزة تحت شعار "القتال حتى النصر المطلق" وذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر 'مئير داغان للأمن والاستراتيجية'، وفق النشر في واينت. وقال آيزنكوت في خطابه إن "النصر المطلق شعار يسهل حفظه، ومن يزرع الوعود على غرار سنتعامل مع الكتائب في رفح ثم نعيد المخطوفين فهو يزرع الوهم الكاذب".

وأشار في بداية حديثه إلى الأهداف العليا التي حددها نتنياهو في خطاب فوزه بعد الانتخابات نهاية 2022 - ومنحه درجة "فاشل" عنها جميعا. وبدأ الوزير بالهدف الأول الذي تمحور حول "وقف البرنامج النووي الإيراني، ولسنا بحاجة إلى التمعن في تقارير المخابرات لنعرف أن إيران في المكان الأكثر تقدما وتهديدا منذ أن بدأت هذا البرنامج".

"الهدف الثاني كان السعي لتحقيق السلام مع المملكة العربية السعودية، حينها بدا أننا على بعد خطوة من هناك، واليوم يبدو الأمر بعيدا تماما. أما الهدف الثالث - الحفاظ على الاقتصاد وخفض تكاليف المعيشة، فمن الواضح أن الاتجاهات سلبية الآن والمستقبل المتوقع ليس مزهرا. وكان الهدف الرابع استعادة الأمن والحكم، ولا داعي لقول المزيد فمن الواضح أن الحكومة قد فشلت فشلا ذريعا.

واعتبر آيزنكوت تمسك نتنياهو بعد مرور ثمانية أشهر على الحرب في غزة بمواجهة الإرهاب وفق تعبيره مضللا. وأضاف "علينا تقديم الأولويات في إطار الوقت، ومحاولة بناء رد يرتكز إلى إنجاز عملياتي في الجنوب شرط أن يشمل عودة المختطفين، ويمكن من التوصل إلى تسوية في لبنان والدخول في مفاوضات على خط الولايات المتحدة والسعودية."

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كما وجه الوزير انتقادا لاذعا لنتنياهو على خلفية التعقيد الذي لازم عملية رفح التي صورها نتنياهو على أنها مسألة تكتيكية للقضاء على أربعة كتائب واستعادة المخطوفين فانقلبت إلى قصة معقدة قائلا: "هو يزرع الأوهام. واستمرار القتال العنيف يجعل من واجبه أن يقول الحقيقة".

وفيما يتعلق ببقاء معسكر الدولة في الحكومة قال آيزنكوت: "إن "قرار الدخول إلى الحكومة كان واضحا. وفيما يتعلق بمدة البقاء والخروج، فالأمر أكثر تعقيدا لأنك عندما تكون في الداخل وتفهم الصورة كاملة في غزة، في لبنان، وكذلك في إسرائيل وسوريا والعراق واليمن، وخاصة إيران، هناك الكثير على المحك".