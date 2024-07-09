للمرة الثانية: حزب الله ينشر فيديو جديد يوثق مواقع حساسة شمال إسرائيل

نشر تنظيم حزب الله، اليوم (الثلاثاء)، الجزء الثاني من الفيديو الذي التقطته طائرة التجسس التابعة له – والتي يطلق عليها"الهدهد" . وفي الجزء الحالي من الفيديو، الذي تبلغ مدته حوالي 10 دقائق، تظهر مواقع حساسة في إسرائيل. وتقدر مصادر في الجيش الإسرائيلي أن طائرة حزب الله لم تقم بالتقاط المشاهد اليوم بل منذ بعض الوقت.

كما ذكر، حزب الله نشر الجزء الأول من توثيق الطائرة بدون طيار منذ حوالي أسبوعين. ثم، تضمنت التوثيق الصور البصرية.

من مصانع رافائيل في الشمال ، الكريات وخليج حيفا. أفادت المصادر لـ i24NEWS في ذلك الوقت بأنه من الممكن أن يكون الفيديو قد تم تصويره بواسطة طائرة دخلت إسرائيل بضعة أيام قبل ذلك ، عندما سمعت الصفارات في سماء حيفا - وأعلنت فيما بعد بواسطة الناطق الرسمي للجيش ، الصفارات كانت كاذبة.

وصرح خبير بالدفاعات الجوية ومسؤول عسكري كبير سابق لـi24NEWS: "وفقا لجودة الصورة، يبدو أنها طائرة مسيرة بسيطة، الطائرات بدون طيار اليوم لديها دقة جيدة جدا ويمكن أن تصل إلى هذه الارتفاعات. في تقديري أن طائرة مسيرة لحزب الله قادمة من هذه المسافة كان يمكن رصدها واعتراضها في أقل من تسعة دقائق".

ووفقا له، هناك أنظمة لكشف الطائرات المسيرة، لكن أبعادها وارتفاعها المنخفض يتحدى الجهود المبذولة للصعود إليها. ويقدر أيضًا أن هذا عمل لا يتم الاستعانة بمصادر خارجية، ولكنه عمل يقوم به شخص من داخل أراضي دولة إسرائيل، و"من السهل القيام به" على ما يبدو.