مسؤول كبير في حماس: "المقاومة الفلسطينية لم تكشف بعد عن كافة أوراقها"

صرح المسؤول الكبير في حماس، أسامة حمدان، اليوم (الاثنين)، في حديثه مع التلفزيون العربي، إن "المقاومة لم تكشف بعد عن كافة أوراقها في الصراع". وتناول حديث حمدان للقناة التطورات الأخيرة على خلفية محاولة الهجوم التي وقعت أمس في تل أبيب، والتي أعلنت حماس والجهاد الإسلامي مسؤوليتها عنها.

وأضاف حمدان أن "أسلوب الصراع في الأشهر الأخيرة يواجه التغيير والتوسع، بما يتوافق مع مصالح المقاومة. واستمرار العدوان لا يعني انتصارا فلسطينيا، بقدر ما يعني ارتفاعا في مستوى التحدي من جانب الجانب الفلسطيني". جانب."

وأضاف أن "تأثير التطور الأخير إيجابي بالطبع، لأنه خلال المفاوضات يرفض نتنياهو وحكومته التوصل إلى وقف لإطلاق النار.. وقد بذل الوسطاء مصر وقطر قصارى جهدهما للوصول إلى مثل هذا الإنجاز، ولكن من ناحية أخرى ومن ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة لا تمارس الضغوط اللازمة على إسرائيل في هذا الصدد".

وقال أيضاً إن "المقاومة نفذت هجوماً أمس في تل أبيب. نحن لا نطالب بضمانات لعدم العودة إلى القتال، بل بوقف دائم للمعركة والعدوان. نحن لا نتحدث عن ضمانات - نحن نتحدث عن التزامات صريحة من العدو بعدم العودة للعدوان على قطاع غزة. نتحدث عن انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة. نتحدث عن مساعدات للنازحين وعن إعادة إعمار غزة ورفع الحصار، وبالطبع أيضًا تبادل الأسرى".