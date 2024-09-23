الجيش الإسرائيلي يشن عشرات الهجمات في العمق اللبناني

شن الجيش الإسرائيلي هجمات واسعة الليلة في جنوب لبنا، والتي وصلت منطقة البقاع على مسافة عشرات الكيلومترا من الحدود مع إسرائيل، هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 50 قتيل وأكثر من 300 جريح في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هدف الهجوم هو اقتلاع قدرات وإحباط تهديدات تجاه إسرائيل مثل منصات الصواريخ، وجاء الهجوم على خلفية معلومات استخباراتية عن نية حزب الله تنفيذ هجوم تجاه إسرائيل، وخلال الليلة جرى تقييم للوضع، وفي هذه المرحلة لا توجد تغييرات بتعليمات الجبهة الداخلية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية أن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 60 هجوماً على قرى جنوب لبنان في موجة الهجمات الحالية. وأفادت صحيفة "الشرق" السعودية عن هجوم إسرائيلي في وادي فعرة في البقاع، على مسافة أكثر من 130 كلم من الحدود مع إسرائيل، وكذلك في بيرون والقاسمية ولوبية والمعشوق وبرج الشمالي ووادي صريفة ومجدل سلم.

وخلال الهجم بعث الجيش الإسرائيلي رسائل الى السكان في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع :"إن كنتم في مبنى فيه وسائل قتالية لحزب الله، ابتعدوا منه حتى إشعار آخر".

من جانبه بعث حزب الله رسالة ردا على إعلانات الجيش الإسرائيلي التي يطلب فيها إخلاء السكان، وقال أن البيانات تهدف إلى إثارة الذعر والكشف عن مواقع مخابئ الأسلحة بما يتوافق مع تحركات المدنيين.

ووفقا لرسائل حزب الله التي نشرت في تلغرام قال حزب الله "من المهم القول إن العدو لا يعرف شيئاً ويبني معلوماته على فحص التحركات العامة بما في ذلك تحركات المواطنين. ولهذا نطلب من كافة أبناء المقاومة ومناصريها أن يكونوا درعاً وجداراً للمقاومة من خلال وعيهم بالخطر الذي يواجههم. ونؤكد أن المقاومة لا تعرض المواطنين للخطر وخير دليل على ذلك أن العدو يهاجم المناطق الحرجية لأنه يعلم أن مقاومتنا تحيدكم جميعاً. ولذلك فهو يفترض أن صواريخ المقاومة وأسلحتها موجودة في الأودية والتلال".