مصدر إسرائيلي يوضح: "هناك فرصة للتقدم في صفقة تبادل ووقف إطلاق نار"

صرّح مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS صباح اليوم (الثلاثاء) بأن "هناك فرصة لإحراز تقدم في محادثات التوصل إلى اتفاق.

تنتظر قطر ردًا مُحدّثًا من حماس على مخطط ويتكوف، والذي يعتقد الوسطاء أنه قد يُحقق اختراقًا ما.

وعلى صعيد متصل صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، بأن "هنالك حاليا مفاوضات مهمة بشأن غزة تشارك فيها حتى إيران". وأضاف: "المفاوضات تجري بين حماس وإسرائيل وإيران، سنرى ما سيحدث هناك. نريد عودة الرهائن، هذا كل ما أستطيع قوله"، إلا أن إسرائيل نفت صحة النشر قائلة على لسان مصادر مطلعة: "إيران لا ضلع لها بالمفاوضات"، على ما جاء في موقع واينت.

ووفقا للنشر فإن الوسيط الأمريكي ذا الأصول الفلسطينية بشارة بحبح يواصل مساعيه في دفع حماس على الخروج برد جديد على مقترح ويتكوف.

قد يعجبك أيضًا -

من جهته، قال ويتكوف إنه مصر على مواصلة العمل حتى تحقيق الهدف في إشارة إلى التوصل إلى صيغة تسمح بإطلاق سراح الرهائن بالرغم من تصلب مواقف حماس وفق تعبيره. وأشار إلى أنه ينظر إلى القضية على أنها مهمة حياته.