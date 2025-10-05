تقرير: هكذا قاد الهجوم في قطر لتحقيق اختراق بالمفاوضات لإنهاء الحرب في غزة

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الأحد) تقريراً مفصلاً يشرح كيف أن الهجوم الإسرائيلي في قطر أدى إلى الاختراق الأهم حتى الآن في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة.

وبحسب التقرير، كان الجزء الرئيسي من الجهود الدبلوماسية عبارة عن سلسلة من الاجتماعات المكثفة، والعاصفة في بعض الأحيان، والتي شارك فيها مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، فضلاً عن كبار المسؤولين من قطر والضفة الغربية في السعودية.

قبل أيام قليلة من الهجوم، التقى فيتكوف، كوشنر ودرمر في منزل فيتكوف في ميامي لمناقشة صياغة إطار لاتفاق سلام. وبحسب التقرير، لم يقل درمر شيئًا عن الهجوم الوشيك. عندما وقع الهجوم، فوجئ فيتكوف وكوشنر وأُهينا من غياب التنسيق. قال فيتكوف لدرمر لاحقًا: "هذا ليس تصرف صديق".

بعد أيام، اتصل رئيس وزراء قطر مع ويتكوف بعرض جديد. اقترب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطرحت مسألة ما إذا كان ترامب سيوافق على استضافة لقاء مع قادة عرب ومسلمين لمناقشة خطة سلام أمريكية لغزة. ترامب وافق بالإيجاب.

وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، رأى ترامب في ذلك فرصة لإنهاء الحرب – ليس عبر اتفاقيات جزئية، بل من خلال خطة شاملة تؤدي إلى وقف إطلاق النار، الإفراج عن المختطفين، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة.

ما بدأ كمسودة بسبع نقاط بين إسرائيل والولايات المتحدة تطور إلى اقتراح من 21 بنداً. في 23 سبتمبر\أيلول، في اجتماع عقده ترامب مع قادة عرب، طلب من المبعوث وبتكوف عرض النقاط الرئيسية للاقتراح. من أجل الوضوح، اختصر ويتكوف البنود الـ21 إلى عشرة مبادئ فقط، عُرضت بشكل عام دون تفصيل زائد.

تعهّد ترامب أمام القادة العرب بأن مخاوفهم ستتم معالجتها، ووعد أيضاً بأنه سيمارس الضغط على نتنياهو - بما في ذلك تعهّد بأن إسرائيل لن تضم أراضي "الضفة الغربية".

بعد ذلك عقد ويتكوف وماركو روبيو اجتماعات مع القادة العرب من أجل دمج ملاحظاتهم في المسودة النهائية. إسرائيل، التي كانت تخشى من فرض قيود على حرية عملها في غزة ومن احتمال إقامة دولة فلسطينية، طلبت إدخال سلسلة من التعديلات التي أدت في نهاية المطاف إلى تحييد جزء كبير من التغييرات التي اقترحها الجانب العربي.

خلال نهاية الأسبوع، عمل ويتكوف، كوشنر، درمر ونتنياهو على مدار الساعة – بين شقة كوشنر، غرفة ويتكوف وشقة البعثة الإسرائيلية في فندق "لوس ريجنسي" – في اجتماعات طويلة ومرهقة. حتى أن نتنياهو ألغى عدة لقاءات للمشاركة في المناقشات.

وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وصل إلى الفندق لإجراء حديث قصير مع نتنياهو، وفيه شدد على أن "الوقت قد حان لوضع حد للنزاع".

ومع ذلك، قبل فترة وجيزة من إعلان ترامب عن الخطة، حذر قادة عرب ومسلمون من أن الصياغة التي تشكلت لم تعد هي نفسها التي تم الاتفاق عليها في البداية، ودعوا إلى تأجيل الإعلان. ترامب، وفقاً للتقرير، اختار المضي قدماً في الخطوة كما هو مخطط.