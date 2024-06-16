أجرى قائد القيادة الجنوبية العقيد يارون فينكلمان اليوم الأحد تقييماً للوضع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة مع قائد الفرقة 162 المقدم إيتسيك كوهين وقائد اللواء 401 المقدم بني أهرون وقادة آخرين. وتحدث اللواء مع قادة المقاتلين حول الإنجازات العملياتية في المنطقة وتطور القتال.

وقال فينكلمان: "نحن هنا في تل السلطان بعد حدث مؤلم حصل بالأمس. لقد فقدنا مقاتلين وقادة أثناء الهجوم. سننهي التحقيق ونستخلص العبر. هؤلاء هم خيرة أبنائنا، وتعليماتنا هي بأن تمضوا إلى الأمام - وأنتم تفعلون ذلك. نحن نضرب كتيبة رفح التابعة لحماس وسنواصل القيام بذلك حتى نهزمها".

وقع انفجار بتمام الساعة الخامسة فجرا من صباح أمس السبت في تل السلطان بمنطقة رفح وذلك بعد مداهمة وصفها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنها "كانت ناجحة أدت لمقتل عشرات المسلحين". وقتل في انفجار المركبة التابعة لوحدة الهندسة ثمانية جنود، ، واستغرق وقت طويل وصول الجيش الإسرائيلي الى المكان لإنقاذ الجنود بسبب ظروف المنطقة.

Israeli Army

وأفيد في وقت لاحق من نهار اليوم الأحد بأن مدرعة النمر المطورة تعرضت لصاروخ مضاد للدبابات أدى إلى احتراقها مع انفجار العبوات التي حملتها المدرعة. فقد أظهر تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي أن مدرعة النمر تعرضت لصاروخ في الوقت الذي كان طاقم ناقلة الجنود يجري محادثة مع الضابط الذي كان يقف خارجها، وهذا على النقيض من الاعتقادات السابقة بأن ناقلة الجنود المدرعة قد داست على قنبلة، أو أنه تم وضع عبوة ناسفة على هيكلها وتم تحسين الإجراءات بناء على ذلك.