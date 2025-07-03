عائلات المختطفين الإسرائيليين تنشر فيديو جديد يظهر فيه جزء من الحياة اليومية القاسية لأبنائهم بأسر حماس

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أصدرت هيئة أهالي المختطفين صباح اليوم (الخميس) فيديو يُظهر لأول مرة مقطعًا من قصة حياة المختطفين مكسيم هاركين وبار كوبرشتاين، اللذين استلمتهما في أبريل/نيسان. وأوضحت الهيئة أن "الفيديو يهدف إلى إيصال صرخة أهالي المختطفين والمختطفات، في مواجهة احتمالية وجود صفقة جزئية من الانتقاءات القاسية، وفصل الدم عن الدم".

كما ذُكر أن: "جميع المختطفين الخمسين والمختطات جميعهم حالات إنسانية، بعضهم في خطر الموت، وبعضهم في خطر الاختفاء الأبدي". وتطالب العائلات باتفاق شامل يضمن عودة جميع المختطفين معًا، وأشارت في نهاية البيان إلى أن: "هذا هو العمل السليم والأخلاقي، الذي لا يقتضي التفرقة بين الأشقاء، ولا يُفضي إلى تفضيل مختطف على آخر".".

للتذكير، يجري حاليًا التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن بناءً على خطة ويتكوف، والتي تنص على سريان وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتم خلالها إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء في اليوم الأول، وخمسة جثامين في اليوم السابع، وخمسة جثامين إضافيين في اليوم الثلاثين، ورهينتين أحياء في اليوم الخمسين، وثمانية جثامين إضافيين في اليوم الستين. ولم يتبقَّ سوى 22 رهينة، يبدو أن عشرة منهم على قيد الحياة.

أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للخطة، وإسرائيل متفائلة بموافقة حماس عليها، ومن المرجح أن يصدر رد حماس ا خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة. التغيير هذه المرة هو أن إسرائيل تُبدي استعدادها لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار. ورغم أنها لم تُلزم نفسها بشيء، إلا أنها أبلغت الأمريكيين أنها ستواصل الحوار لإنهاء الحرب في ظل ظروف معينة. وقد تكون هناك مرونة أيضًا بشأن نطاق الانسحاب من قطاع غزة.