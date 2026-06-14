إيران تتوعد بالرد على الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت

توعدت القيادة العسكرية الإيرانية بالرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أن الهجوم "لن يمر دون رد".

وقالت قيادة "خاتم الأنبياء" للطوارئ في إيران، في بيان، إن ما وصفته بـ"الاعتداءات الصهيونية" على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لن تبقى دون محاسبة، مشددة على أن هذه العمليات ستواجه برد مناسب.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية، التي تعد معقلاً رئيسياً لـ حزب الله، ما أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع نطاق المواجهة.