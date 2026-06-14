إيران تتوعد بالرد على الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت | تحديثات
مسؤول إيراني كبير يرد على هجوم الضاحية:"الطريق إلى الاتفاق يمر من خلال ترويض النظام الصهيوني"•في لبنان أفيد عن قتيل وأربعة جرحى في هجوم الضاحية • في ظل الاتفاق المرتقب: الكابينيت سيعقد اجتماعاً اليوم
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الأحد) أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا لحزب الله في حي الضاحية ببيروت. وقال مسؤول إيراني لوكالة الأنباء "رويترز" إنه "وفقًا لمسودة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، توافق طهران على عدم إنتاج أو شراء أسلحة نووية". وسيجتمع المجلس الوزاري السياسي-الأمني اليوم في الساعة 19:30 لمناقشة، من بين أمور أخرى، الاتفاق الذي يتم بلورته بين إيران والولايات المتحدة.
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إيران تتوعد بالرد على الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
توعدت القيادة العسكرية الإيرانية بالرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أن الهجوم "لن يمر دون رد".
وقالت قيادة "خاتم الأنبياء" للطوارئ في إيران، في بيان، إن ما وصفته بـ"الاعتداءات الصهيونية" على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لن تبقى دون محاسبة، مشددة على أن هذه العمليات ستواجه برد مناسب.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية، التي تعد معقلاً رئيسياً لـ حزب الله، ما أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع نطاق المواجهة.
تقارير: مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجوم بالضاحية
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يرد على الهجوم على الضاحية: "إن الطريق إلى اتفاق يمر عبر ترويض النظام الصهيوني"
أعلن الجيش الإسرائيلي: لقد هاجمنا مقر منظمة حزب الله
استهدف الجيش الإسرائيلي بنية تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في الضاحية ببيروت
https://x.com/i/web/status/2066111417506316521
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صرح مسؤول إيراني لوكالة رويترز: "بحسب مسودة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، توافق طهران على عدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية". وأضاف أن "الولايات المتحدة سترفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران لفترة محددة، مما سيسمح لإيران ببيع النفط والحصول على عائداته".
وسط المحادثات بشأن الاتفاق الناشئ: وصل وفد قطري إلى طهران
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الجيش الإسرائيلي: عقب تحذيرات صدرت قبل قليل بشأن توغل طائرات معادية في عدة مناطق شمال البلاد، تم تحديد هدفين جويين مشتبه بهما سقطا في منطقة عسكرية داخل أراضي دولة إسرائيل، قرب الحدود مع لبنان. لم تُسفر الحادثة عن أي إصابات، ويجري التحقيق فيها.