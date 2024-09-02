الكشف عن دليل حماس القتالي: هكذا يعرف عناصر حماس التحرك والقتال في الأنفاق

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (الاثنين) أن الجيش الإسرائيلي اكتشف في شهر تشرين ثاني/نوفمبر مرشدًا قتاليًا لحماس داخل أنفاق المنظمة في حي الزيتون بمدينة غزة، بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير انه تم العثور في المنطقة بنفس الوقت على رسالة موقعة من يحيى السنوار.

وبحسب التقرير فإن الدليل يشرح كيفية القتال في الأنفاق وتحت الأرض. يشرح الدليل بتفصيل دقيق كيفية التنقل في الظلام والتحرك سرًا تحت منطقة القطاع وإطلاق الأسلحة الآلية في الأماكن المغلقة وزيادة إمكانية إطلاق النار إلى أقصى حد.

IDF Spokesperson

ويقول التقرير أيضًا أن الدليل يحتوي على تعليمات حول كيفية إخفاء مداخل الأنفاق وتحديد موقعها باستخدام البوصلات أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والدخول بسرعة والتحرك بكفاءة تحت الأرض. وتضمنت بعض التقنيات المذكورة نظارات للرؤية الليلية مزودة بالأشعة تحت الحمراء وتعليمات حول كيفية استخدام السلاح والمزيد.

عمليا، يذكر التقرير أن الدليل تم كتابته في عام 2019 وتلقى القادة المكلفين عليه تعليمات بالتوقيت حتى الثانية، حول المدة التي سيستغرقها المسلحون للتنقل بين نقاط مختلفة تحت الأرض.

IDF Spokesperson

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "شبكة الأنفاق داخل غزة لم تكن أولوية لأن حربا بهذا الحجم لم تكن تبدو محتملة".