تقرير مصري: حماس ستقدم جوابها النهائي على مقترح وقف إطلاق النار خلال عدة أيام

قال مصدر مصري رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" التلفزيونية، إن مصر أجرت محادثات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية بهدف تجديد مفاوضات وقف إطلاق النار. كما أكد المصدر أن مصر حصلت على إشارات إيجابية من حماس فيما يتعلق بتوقعاتها بوقف إطلاق النار وأوضحت أن حماس ستقدم ردها على اقتراح التهدئة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر أيضًا أن قيادات حماس أبلغت مصر بأنهم يدرسون بشكل جدي وإيجابي مقترح التهدئة، وأشار كذلك إلى أن التحركات المكثفة التي تقوم بها مصر وزيارات وفود التنظيمات الفلسطينية تهدف إلى إعادة المصالحة الداخلية الفلسطينية إلى مسارها وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة. واستطرد هذا المصدر الرفيع يقول "إن مصر دعت قيادة حماس لزيارة القاهرة لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالوضع الراهن".

وفي الوقت نفسه، أشاد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري بـ"أفكار بايدن" يوم الخميس، لكنه قال إن الحركة التي تتعرض لضغوط متزايدة من جانب الوسطاء في مصر وقطر تطالب بالتزامات بوقف إطلاق نار طويل الأمد وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وقال أبو زهري إن الاقتراح الإسرائيلي "لا يتضمن أي ذكر لوقف العدوان أو الانسحاب". "الوثائق الإسرائيلية تتحدث عن مفاوضات مفتوحة بلا موعد نهائي، وتتحدث عن مرحلة يستعيد فيها الاحتلال رهائنه ويستأنف الحرب. وقد قلنا للوسطاء إن مثل هذه الورقة غير مقبولة لدينا".

وفي السياق رحبت حماس بإعلان إسبانيا انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بدعوى ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

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يتواصل القتال في غزة لليوم الـ44 بعد المائتين حققت إسرائيل خلاله تقدما وفرضت معطيات جديدة تصادر بطاقات القوة من يد حماس أبرزها احتلال معبر رفح واستكمال السيطرة على طول معبر فيلادلفيا قاطعة بذلك الإمداد السري الرئيسي لحماس من مصر.

ووفقاً لوكالة رويترز، تم القضاء على أكثر من نصف القوة المقاتلة لحماس في القتال منذ 7 أكتوبر، الذي شهد أسوأ هجوم على إسرائيل نفذته الحركة منذ تأسيها مخلفة خسائر بشرية ومادية صادمة فضلا عن احتجازها نحو 250 رهينة.