"الشاباك يحرسها": إخراج جميع طائرات الركاب الإسرائيلية إلى خارج البلاد

بعد تعليمات صادرة عن الجهاز الأمني الإسرئيلي، تم إخراج أسطول الطائرات المدنية التابع لشركات الطيران الإسرائيلية الأربع بالكامل من إسرائيل، ومعظمها مركونة في قبرص واليونان ودول أخرى خوفًا من تعرضه لإطلاق صواريخ.

ومنذ مساء الخميس، صدرت تعليمات لمديري أمن شركات "ال عال" و"أركياع" و"يسراير" و"طيران حيفا" بإخراج جميع طائراتهم فورًا ونقلها إلى مطارات في قبرص واليونان والولايات المتحدة. جاء هذا بناء على فهم واستنتاج من قبل المؤسسة الأمنية أن إيران ستحاول إطلاق صواريخ بهدف ضرب أسطول الطيران الإسرائيلي.

وسيعزز جهاز الأمن العام (الشاباك) الإجراءات الأمنية بالتعاون مع السلطات الأمنية في الدول التي تتواجد فيها الطائرات الإسرائيلية.في أعقاب الهجوم في ايران تم إغلاق المجال الجوي في إسرائيل، وفي أعقاب ذلك علق عشرات آلاف الإسرائيليين خارج البلاد، وألغت "ال عال" الامكانية لطلب الرحلات حتى نهاية الشهر.