مهمة غالانت في واشنطن: إقناع المسؤولين باستمرار ضخ الأسلحة لمواصلة الحرب في غزة

من المقرر أن يتوجه وزير الأمن غالانت في زيارة إلى واشنطن للعمل على إقناع الإدارة الأمريكية بعدم تغيير نهجها المتمثل بالإمداد السلس للأسلحة الضرورية لاستكمال الحرب في غزة على ما جاء في تقرير نشرته الأربعاء هيئة البث الرسمية كان.

شهدت الأيام القليلة الماضية تقارير حول مخاوف في إسرائيل من أن تعرقل الولايات المتحدة إمدادات الأسلحة على خلفية الانتقادات من جانب الحزب الديمقراطي لا سيما فيما يتعلق بعملية برية في رفح المكتظة بالنازحين وسط ظروف مأساوية وقتال متواصل منذ 166 يوما.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايد الجدل حول إدارة الحرب ليس فقط بين المسؤولين في الإدارة، بل أيضاً بين المسؤولين في الحزب الديمقراطي الذين "يطالبون بإجراء فحص متعمق" لاستخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية. ويخشى في إسرائيل من أن يتأثر الكونغرس بالانتقادات التي اتسع نطاقها أيضا في الشارع الأميريكي وبعض وسائل الإعلام أيضا فيلجأ إلى طلب ضمانات من إسرائيل فيما يتعلق باستخدام الأسلحة، مما سيؤدي إلى إبطاء معدل وصول الأسلحة من الولايات المتحدة.

ووفق التقرير فقد صرح مسؤول إسرائيلي يوم الجمعة الماضي لشبكة ABC بأن الولايات المتحدة بدأت في إبطاء المساعدات العسكرية لإسرائيل. وبحسب المصدر فإن شحنات الأسلحة الأمريكية وصلت إلى إسرائيل في بداية الحرب بوتيرة سريعة للغاية، لكنها تباطأت لسبب غير معروف. وقال المصدر أيضًا إن إسرائيل تدرك الإحباط الأمريكي بشأن الحرب وضرورة بذل إسرائيل المزيد من الجهد لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.

وفي نهاية شهر يناير، ذكرت شبكة NBC أن إدارة بايدن ناقشت استخدام بيع الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع حكومة نتنياهو بالاستجابة لدعواتها لتقليل نطاق الهجوم العسكري في قطاع غزة. وبحسب التقرير، فقد تم تحويل التوجيه إلى البنتاغون للنظر في الأمر. ومن بين الوسائل القتالية التي تم النظر في إمكانية عرقلة إرسالها: القذائف المدفعية ومعدات تحويل القنابل الغبية إلى قنابل ذكية.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة غالانت تتخذ بعدًا ذا أهمية زائدة على خلفية قرار كندا تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية الحرب ضد حماس في قطاع غزة علما أن كندا لا تزود إسرائيل بأسلحة ثقيلة وينحصر أهمية القرار برمزيته حسبما يرى مراقبون.

ووفقا للتقرير فإنه منذ اندلاع الحرب، سجلت قفزة في تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل من كندا فبين شهري أكتوبر وديسمبر، تم بيع مكونات (ذخيرة) بقيمة 20 مليون دولار تقريبًا.