مسؤول في حماس يقول إن وقف إطلاق النار ضروري لتحديد مكان الرهائن في غزة

أكد مسؤول كبير في حماس، وسط المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في القاهرة، على الحاجة الماسة لوقف الأعمال العدائية لتسهيل البحث عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد باسم نعيم، وهو شخصية بارزة في حماس، على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى ضرورة توفير "الوقت الكافي والأمان" للتأكد من مصير الأسرى الإسرائيليين المنتشرين في جميع أنحاء غزة.

واعترف نعيم في بيان له بالطبيعة المعقدة لوضع الرهائن، حيث يتم احتجاز الأفراد في أماكن مختلفة من قبل مجموعات مختلفة، ومن المحتمل أن يكون بعضهم مدفونًا تحت الأنقاض إلى جانب الضحايا من الصراع الأخير.

ويتضمن جزء من عملية التفاوض، بحسب نعيم، تأمين وقف إطلاق النار لتمكين جمع البيانات الشاملة وعمليات البحث. وتسعى حماس إلى الحصول على المعدات الثقيلة للمساعدة في هذه الجهود، مع تسليط الضوء على الجانب الإنساني في اقتراح وقف إطلاق النار.

وتستمر المفاوضات الحالية، التي تتم بوساطة مسؤولين أمريكيين وقطريين ومصريين، منذ يوم الأحد، إلا أن تحقيق اختراق ما زال بعيد المنال. ولم يسفر الاقتراح الذي طرحه الوسطاء عن نتائج ملموسة حتى الآن، مما أدى إلى إطالة أمد حالة عدم اليقين المحيطة بمصير الرهائن.

Miriam Alster/Flash90

بدأت أزمة الرهائن باختطاف 129 فردًا من إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولا يزال العديد منهم محتجزين في غزة.

وبينما أكدت إسرائيل مقتل ما لا يقل عن 34 رهينة، أشار المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير.