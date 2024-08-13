هذا شرط يحيى السنوار الذي سلمه للوسطاء لمواصلة المفاوضات حول اتفاق صفقة المختطفين

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل وحماس لعقد جولة جديدة من المحادثات بشأن المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة فريقًا من كبار المسؤولين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بهدف التغلب على العقبات المتبقية والتوصل إلى اتفاق. وتهتم الولايات المتحدة ومصر وقطر بتجديد المحادثات وأعلنوا أنهم سيقدمون مقترحهم الخاص لسد الفجوات المتبقية إذا لزم الأمر.

وفي رسالة تم تسليمها للوسطاء العرب ليلاً، قال زعيم حماس يحيى السنوار إنه "إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس، فعليها وقف العمليات العسكرية في غزة".

Haim Goldberg/FLASH90

بالإضافة إلى ذلك، أفادت في وقت سابق اليوم أن ثلاثة مصادر إيرانية قالت لوكالة "رويترز" للأنباء إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو وحده الذي سيمنع ردا مباشرا ايرانيا على إسرائيل. صرح مسؤول أمني كبير من طهران أن إيران، إلى جانب حلفائها مثل حزب الله، سيشنون هجوماً مباشراً إذا فشلت المحادثات في غزة - أو إذا رأوا أن إسرائيل تماطل في المفاوضات.

وذكر أيضًا أنه على خلفية الخطر المتزايد لحرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط بعد اغتيال هنية وقائد حزب الله فؤاد شكر، أجرت إيران حوارًا مع الدول الغربية والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة حول سبل الرد.