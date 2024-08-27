تغطية متواصلة|| مفاوضات الصفقة: طواقم بمستويات العمل ستخرج غدا لمواصلة المحادثات في قطر
الجيش الإسرائيلي والشاباك ينقذ من قطاع غزة فرحان القاضي، 52 عامًا من رهط، الذي تم اختطافه في السابع من أكتوبر. • رئيس الأركان الأمريكي: "لقد انخفض خطر نشوب حرب إقليمية، لكن الأمر يعتمد على رد إيران"
اليوم الـ 326 للحرب: الجيش الإسرائيلي والشاباك أنقذا فرحان القاضي (52 عاما) من رهط، الذي اختطفته حماس إلى قطاع غزة في السابع من أكتوبر. وسيغادر فريق العمل غدا لمواصلة المحادثات في قطر. أنباء عن هجوم على سيارة في جنوب لبنان.
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الجيش الإسرائيلي: هناك شبهة بوجود مختطفين في محيط النفق الذي تم فيه إنقاذ فرحان القاضي
أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى إنقاذ المختطف فرحان قاضي، وذكر أن "قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك كانت تعمل في الأيام القليلة الماضية في المنطقة التي يوجد فيها القاضي وتم إنقاذه. عملت القوات تحت الأرض،في بيئة معقدة يشتبه فيها بوجود خاطفين ومتفجرات. تم تحديد موقع فرحان من قبل المقاتلين عندما كان بمفرده وتم إنقاذه من النفق".
الجيش الإسرائيلي: تم طرد القائد في لواء الاحتياط التي تحدثت ضد الصهيونية الدينية
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القائد عدي إنجيرت، التي تحدثت ضد لواء ألكساندروني وضد الصهيونية الدينية، قد تم فصلها. وأفاد الجيش الإسرائيلي أنها "عبرت عن نفسها بطريقة قاسية وغير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء وجودها في خدمة احتياط نشطة، تم استدعاؤها للتحقيق القيادي من قبل قائد اللواء. وأثناء التحقيق أوضح قائد اللواء أن هذه التصريحات الخطيرة لا مكان لها في الجيش الإسرائيلي، وفي نهايته قرر قائد الفرقة 91 عزلها من منصبها وخدمتها في الفرقة. تم طرد إنجرت بعد وصف الصهيونية الدينية بأنها "طائفة أكلة الموت"، وكتبت أن قائد اللواء ’تمنى من للمقاتلين تنفيذ إبادة’".
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لن نتمكن من نشر كل شيء عن عملية الإنقاذ - وذلك أيضًا بسبب أمن المختطفين لدينا"
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هغاري، في بيان بشأن إنقاذ المختطف فرحان قاضي، "لن نتمكن من نشر كل شيء عن عملية الإنقاذ"، من بين أمور أخرى، من أجل حماية أمن الرهائن الذين لا يزالون في أيدي حماس
نتنياهو يتحدث هاتفيا مع فرحان قاضي، الذي تم إنقاذه من أسر حماس في غزة
تحدث رئيس الحكومة نتنياهو هاتفيا مع فرحان القاضي، الذي تم إنقاذه من أسر حماس في غزة. أفاد مكتب رئيس الوزراء بذلك، وأضاف أن "رئيس الجكومة هنأ فرحان وأخبره أن الشعب الإسرائيلي بأكمله متحمس لإطلاق سراحه. وأوضح نتنياهو في المحادثة أنه سيواصل بذل كل ما في وسعه لإعادة جميع المختطفين إلى وطنهم". وبعد وقت قصير، نشر نتنياهو مقطع فيديو هنأ فيه قوات الأمن على عملية الإنقاذ: "أهنئ الجيش الإسرائيلي، الشاباك على عملية تحرير ناجحة أخرى. ونحن نعمل بلا كلل لإعادة جميع المختطفين لدينا. ونقوم بذلك بطريقتين رئيسيتين: من خلال المفاوضات وعمليات التحرير. والطريقان معاً يتطلبان وجودنا العسكري في الميدان، والضغط العسكري المستمر على حماس. سنستمر في التصرف بهذه الطريقة حتى نعيد الجميع إلى منازلهم.
رئيس هيئة الأركان عن إطلاق سراح فرحان: "نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ جميع المختطفين"
أكمل رئيس الأركان هرتسي هاليفي تقييم الوضع مع قائد القيادة الجنوبية وقادة آخرين وممثلي الشاباك بعد عملية إنقاذ المختطف فرحان القاضي، وأكد استمرار نشاط القوات ميدانياً، وهو في طريقه لزيارة الى غور الآردن. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إننا نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ جميع المختطفين. وقد أثبت الجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك الشجاعة والتصميم والمبادرة في العمليات المعقدة على الأرض".
الجيش الإسرائيلي يعلن: أنه تم إنقاذ المختطف فرحان القاضي حيا من قطاع غزة
تم اليوم تحرير فرحان القاضي (52 عامًا)، من سكان رهط، والذي اختطفته حماس إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر، خلال عملية قام بها الجيش الإسرائيلي والشاباك، في عملية إنقاذ معقدة في جنوب قطاع غزة. كما ورد أنه "لا يمكن الخوض في تفاصيل أبعد من ذلك لقضايا أمن مختطفينا وأمن قواتنا وأمن الدولة". وتم التأكيد على أن حالة فرحان الطبية طبيعية ويتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية. وتم إبلاغ عائلته بالتفاصيل ويرافقهم الجيش الإسرائيلي.
تقرير: قائد الجيش اللبناني أصدر تعليماته بوقف منح تصاريح الطيران إلى الخارج
أفاد موقع "النشرة" الإخباري اللبناني أن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، أصدر تعليماته لرجاله بالتوقف عن إصدار تصاريح السفر السنوية إلى الخارج لجميع العسكريين. وأفاد الموقع أن جميع التصاريح الموقعة والغير مستخدمة ستعود إلى قيادة الجيش، وما تمت الموافقة عليه سيبقى ساري المفعول.