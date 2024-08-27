تغطية متواصلة|| مفاوضات الصفقة: طواقم بمستويات العمل ستخرج غدا لمواصلة المحادثات في قطر

نتنياهو يتحدث هاتفيا مع فرحان قاضي، الذي تم إنقاذه من أسر حماس في غزة

تحدث رئيس الحكومة نتنياهو هاتفيا مع فرحان القاضي، الذي تم إنقاذه من أسر حماس في غزة. أفاد مكتب رئيس الوزراء بذلك، وأضاف أن "رئيس الجكومة هنأ فرحان وأخبره أن الشعب الإسرائيلي بأكمله متحمس لإطلاق سراحه. وأوضح نتنياهو في المحادثة أنه سيواصل بذل كل ما في وسعه لإعادة جميع المختطفين إلى وطنهم". وبعد وقت قصير، نشر نتنياهو مقطع فيديو هنأ فيه قوات الأمن على عملية الإنقاذ: "أهنئ الجيش الإسرائيلي، الشاباك على عملية تحرير ناجحة أخرى. ونحن نعمل بلا كلل لإعادة جميع المختطفين لدينا. ونقوم بذلك بطريقتين رئيسيتين: من خلال المفاوضات وعمليات التحرير. والطريقان معاً يتطلبان وجودنا العسكري في الميدان، والضغط العسكري المستمر على حماس. سنستمر في التصرف بهذه الطريقة حتى نعيد الجميع إلى منازلهم.