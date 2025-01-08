خطة الإمارات في غزة ستبدأ بانسحاب الجيش الإسرائيلي

علمت i24NEWS اليوم (الأربعاء) بالنقاط الرئيسية لخطة إدارة قطاع غزة في اليوم ما بعد الحرب، على الوجه الذي تبلورت فيه خلال المحادثات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

1. تشكيل مجلس انتقالي لقطاع غزة من مرسوم صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية.

2. ألا يتجاوز عدد النواب في المجلس العشرين.

3. يكون المجلس مسؤولاً عن إدارة الحياة في قطاع غزة وعن خطط إعادة الإعمار.

4. كما يتولى المجلس مسؤولية التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

5. إجراء انتخابات في القطاع وفي مناطق السلطة الفلسطينية في نفس الوقت وخلال 24 إلى 36 شهرًا.

6. يدعو المجلس قوة أمنية عربية مؤقتة ويتعاون معها.

7. التعاون مع دول الجوار والشركاء الأجانب.

8. سيكون للمجلس أيضًا ممثلون عن أراضي السلطة الفلسطينية، وذلك ضمن الخطة العامة للسلطة الفلسطينية.

9. سيُشكّل المجلس وحكومة رام الله هيئة مشتركة للتشريع والحكم وإعادة إعمار القطاع.

10. يشكل المجلس قوة أمنية فلسطينية محترفة.

11. بدء عمليتها – بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

12. سيصاحب إنشاء المجلس عقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار غزة.

13. سيتم ضمان حرية وصول الأشخاص والبضائع من وإلى غزة.

ونشرت i24NEWS بالأمس أن إسرائيل والولايات المتحدة تجريان محادثات سرية مع الإمارات العربية المتحدة، من أجل دمجها في إدارة القطاع "في اليوم التالي". والغرض من الخطة هو تشكيل حكومة مؤقتة في القطاع، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية "إصلاحية" من الحكم بدلا من المجلس الذي سيتم تشكيله.

ومن بين الخيارات الأخرى التي تم طرحها كمقترح، أن تشرف الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة مؤقتًا على إدارة قطاع غزة وأمنه وإعادة إعماره بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. وأعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها لن تشارك في خطة لا تتضمن إصلاحًا كبيرًا في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تمكينها ووضع خارطة طريق موثوقة. وعلى حد قوله فإن "هذه العناصر المفقودة حاليا ضرورية لنجاح أي خطة لليوم التالي في غزة".