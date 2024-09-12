الجيش الإسرائيلي يقيم وحدة عسكرية جديدة في هضبة الجولان، ما هدفها وما هي مهامها؟
دورية الجولان هي سرية جديدة، مكونة من مقاتلين من قدرات يتمتعون بمهارات وخبرة خاصة في الطرق البرية. بدأ الجنود في الوحدة تدريبهم بتدريب مهني على مدار ثمانية أشهر
وحدة جديدة في الجولان: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) عن إنشاء "دورية الجولان"، وهي سرية دورية جديدة تتألف من مقاتلين ذوي مهارات وخبرات متخصصة في مسار المنطقة التي يعملون فيها، والتي ستعمل تحت " تشكيل الجولان (اللواء 474).
بدأ المقاتلون في الوحدة تدريباتهم مع ثمانية أشهر من التدريب، أعقبها تدريب متقدم وأربعة أشهر من التدريب الخاص في الوحدة، والذي يتضمن التعمق المهني في مجالات العمل الميداني والتمويه والاستطلاع. وتم تشكيل السرية لتوفير استجابة فورية لمختلف التهديدات في المنطقة، وذلك بمساعدة جمع المعلومات الاستخبارية وإحباط عمليات العدو.
انتهت هذا الأسبوع تدريبات مقاتلي وحدة دورية الجولان ، حيث تدرب المقاتلون على الكمائن الطويلة في المنطقة، وتمارين عملياتية وملاحية، وأنهوا الدورة، وكشفوا عن دبوس الوحدة الجديدة في احتفال على سفح جبل الشيخ.