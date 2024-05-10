البيت الأبيض: "يمكننا المساعدة في تحديد مكان السنوار. وعملية إسرائيلية كبيرة برفح بنظر بايدن تدعم حماس"

أكد الناطق باسم المجلس الأمن الوطني في الولايات المتحدة، جون كيربي أمس (الخميس) على إعلان الرئيس الذي أوضح فيه أنه سيتم وقف شحنات معينة من الأسلحة الى إسرائيل في حالة دخول عسكري كبير إلى رفح، وقال "لا يوجد إطار زمني للقرار. ستحتاج إسرائيل إلى اتخاذ قرارات بخصوص ما ستفعله، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة ستفعل الأمر ذاته".

بالإضافة إلى ذلك، قال الناطق الرسمي: "ما زال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الوقف الأمريكي للشحنات الأسلحة قد أثر على قرار الإسرائيليين بشأن العملية في رفح". وأكد أن "العملية في رفح ستعزز حماس في أي مفاوضات مستقبلية". وشدد كيربي على أن "شحنات الأسلحة تصل إلى إسرائيل، وما زالت تصل. سنستثمر كل قرش من المبلغ المخصص لمصلحة إسرائيل من قبل الكونغرس".

وفقاً لقوله، "لقد أوضحت إدارة بايدن منذ عدة أسابيع أنها لا تدعم عملية كبيرة في رفح. قدمنا ​​بدائل في محادثات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية، وفهمت منذ فترة أن فئات معينة من الأسلحة لن يتم توفيرها إذا استمرت في رفح" ، وأضاف كيربي ، مشددًا على أن : " بايدن كان ثابتًا في هذا الأمر. نأمل أن تعمل إسرائيل مع بدائل قد تزيد من فرص النجاح. هذا، لأن 'سحق' رفح، في نظر بايدن، لن يحقق الهدف بالقضاء على حماس".

وإضاف كيربي، "الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في تعقب السنوار، ووقف التهريب عبر الحدود المصرية، وتطوير حكومة بديلة لحماس". بالإضافة إلى ذلك، أكد المتحدث باسم المجلس الأمن القومي أن "الادعاءات التي تقول بأن الولايات المتحدة تدير ظهرها لإسرائيل تتعارض مع الواقع، خاصة في ضوء التدخل العسكري للجيش الأمريكي في الهجوم على إيران".