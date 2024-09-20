اليد اليمنى لحسن نصر الله: من هو إبراهيم عقيل القيادي في حزب الله الذي استهدفته الغارة بالضاحية الجنوبية؟

استهدفت غارة إسرائيلية القائد العسكري الكبير في حزب الله إبراهيم عقيل، في الضاحية الجنوبية، وهو قائد العمليات في حزب الله والذي كان بمثابة رئيس هيئة أركان حزب الله بعد اغتيال فؤاد شكر نهاية شهر تموز/يوليو، هذا وأبلغ مصدر مقرب من حزب الله الى الوكالة الفرنسية أنه قتل في الهجوم.

يعتبر عقيل أحد كبار المحاربين في حزب الله، وفي سنوات التسعين شغل منصب قائد قيادة الجنوب في التنظيم وحتى أنه نجا من محاولة اغتيال في جنوب لبنان. وفي منصبه الحالي كان رئيسا لشعبة العمليات في التنظيم ومسؤولا عن كافة القوات الخاصة وعلى رأسها قوة الرضوان- قوات الاقتحام الخاصة التي أقيمت على اسم القائد العسكري للتنظيم عماد مغنية والذي اغتيل في عام 2008 في سوريا في غارة منسوبة إلى إسرائيل. وتعتير قوة الرضوان قوات هجومية خاصة، من أبرز أهدافها وفقا لمصادر إسرائيلية مهاجمة إسرائيل واحتلال مواقع عسكرية وبلدات، وإبعادها عن الحدود هي أحد أهداف الحرب الحالية.

وكان عقيل مطلوبا من قبل إسرائيل لعدة عقود، وينشط بين بيروت وجنوب لبنان، وكثيراً ما كان يغير أماكن اختبائه. وبعد اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر قبل نحو شهرين، أصبح عقيل في الواقع الشخصية العسكرية الكبيرة واليد اليمنى لحسن نصر الله في القضايا الأمنية.

وفي أبريل/نيسان من العام السابق، وضعت الولايات المتحدة مكافأة على رأسه، وأعلنت أن كل من يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله سيحصل على مكافأة مالية تصل إلى 7 ملايين دولار، وكان عقيل مطلوبا من قبل الولايات المتحدة بعد اتهامه أنه له دور في تفجير السفارة الأميركية في 18 أبريل/نيسان 1983، الذي قتل فيه 32 لبنانياً، و17 أميركياً، و14 آخرين من الزوار والمارة.