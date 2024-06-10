شاهدوا: مقاتلو وحدة اليمام والشاباك يقتحمون الشقة في النصيرات ويجدون المخطوفين أمامهم على الأريكة

كشفت كاميرات التصوير المحمولة على خوذ المقاتلين عن تفاصيل إنقاذ الرهائن الإسرائيليين من الأسر في قطاع غزة في إشارة إلى عملية النصيرات التي تم تنفيذها السبت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

وبحسب الشريط فقد قامت القوات بعمليتي تفتيش بالتزامن مع عملية إنقاذ المختطفين الأربعة، وسط تبادل إطلاق النيران مع مسلحي الفصائل الفلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الإسرائيلية التي دخلت المخيم تنكر أفرادها بزي رجال ونساء فلسطينيين، بل إن بعضهم ارتدوا البرقع لإخفاء وجوههم. وعند وصولهم إلى مكان الحادث، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: وصلت الأولى بشاحنتين تجاريتين، والثانية بمركبتين مدنيتين.