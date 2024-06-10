شاهدوا: مقاتلو وحدة اليمام والشاباك يقتحمون الشقة في النصيرات ويجدون المخطوفين أمامهم على الأريكة

قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن المسلحين الذين دخلوا المخيم تنكروا بزي رجال ونساء فلسطينيين، بل إن بعضهم ارتدوا البرقع لإخفاء وجوههم

i24NEWS
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إنقاذ المختطفين من قبل جنود وحدة اليمام ومقاتلي وحدة العمليات التابعة للشاباك، 24.6.10
إنقاذ المختطفين من قبل جنود وحدة اليمام ومقاتلي وحدة العمليات التابعة للشاباك، 24.6.10Police Spokesperson

كشفت كاميرات التصوير المحمولة على خوذ المقاتلين عن تفاصيل إنقاذ الرهائن الإسرائيليين من الأسر في قطاع غزة في إشارة إلى عملية النصيرات التي تم تنفيذها السبت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

Video poster

 

وبحسب الشريط فقد قامت القوات بعمليتي تفتيش بالتزامن مع عملية إنقاذ المختطفين الأربعة، وسط تبادل إطلاق النيران مع مسلحي الفصائل الفلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الإسرائيلية التي دخلت المخيم تنكر أفرادها بزي رجال ونساء فلسطينيين، بل إن بعضهم ارتدوا البرقع لإخفاء وجوههم. وعند وصولهم إلى مكان الحادث، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: وصلت الأولى بشاحنتين تجاريتين، والثانية بمركبتين مدنيتين.

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