تداولت وسائل إعلام لبنانية توثيقا لسيارة يتصاعد منها الدخان إثر تعرضها لقصف من طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في منطقة كوثرية الرز شمال مدينة صور.

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تتواصل عمليات الرد والرد المضاد بين إسرائيل وحزب الله في إطار قواعد اشتباك سرعان ما تتبدل في تصعيد متشابك يستمر منذ ثمانية أشهر كبد الطرفين خسائر باهظة فيما دفعت منظمة حزب الله فاتورة دماء عالية مقارنة بالجيش الإسرائيلي.