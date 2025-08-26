وزير الأمن الإسرائيلي: "سنبقى في قمة جبل الشيخ لحماية بلدات الجولان والجليل"
في ضوء المحادثات مع سوريا، أوضح كاتس: سنبقى في المنطقة الأمنية على جبل الشيخ لمنع التهديدات، وسنواصل حماية الدروز في سوريا • جميع التحديثات من اليوم 690 للحرب
قد يعجبك أيضًا -
اليوم الـ 690 للحرب: نشر وزير الأمن يسرائيل كاتس منشورًا على حسابه على موقع X صباح اليوم (الثلاثاء) كتب فيه: "سيبقى الجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية اللازمة لحماية مجتمعي الجولان والجليل من تهديدات سورية، وهو الدرس الرئيسي المستفاد من أحداث 7 أكتوبر. سنواصل أيضًا حماية الدروز في سوريا". في الوقت نفسه، ووفقًا للتقارير، يهاجم الجيش الإسرائيلي شمال وجنوب شرق قطاع غزة. كما تشهد إسرائيل يوم احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد دعمًا لعائلات المخطوفين والمطالبة بإحراز تقدم في صفقة إطلاق سراحهم.
شن الجيش الإسرائيلي عمليةً في رام الله للاشتباه في غسل أموالٍ وتحويلها لصالح جهاتٍ مسلحة. وشملت العملية مصادرة أموالٍ ووثائق واعتقالاتٍ بحقّ صرافين في السلطة الفلسطينية. وتُعدّ هذه العمليةُ الأخيرةُ، بعد التي نُفّذت في مايو/أيار الماضي ضدّ شبكة "الخليج"، حيثُ صودرت 8 ملايين شيكل ووُجّهت لوائح اتهامٍ ضدّ عددٍ من المتورطين .
تقارير فلسطينية: قوات الجيش الإسرائيلي تعمل قرب مستشفى الراية في رام الله
https://x.com/i/web/status/1960270095978049849
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
رصدت ابراج مراقبة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم طائرة مسيرة في منطقة لواء باران، اجتازت الحدود الغربية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في محاولة لتهريب أسلحة. عثر الجيش الإسرائيلي على الطائرة المسيرة، التي كانت تحمل أربعة أسلحة طويلة، وصادروها.
في أعقاب تقارير تفيد بأن نتنياهو لن يطرح اقتراح الوسطاء للتوصل إلى اتفاق على الكابنيت لمناقشته اليوم، ردّت عائلات المخطوفين: "من المؤسف للغاية أنه في اليوم الذي تخرج فيه جماهير الشعب الإسرائيلي إلى الشوارع مطالبةً بعودة جميع المخطوفين وإنهاء الحرب، يواصل نتنياهو عملية "التعطيل" للاتفاق، في معارضة تامة لإرادة الشعب. ليس للحكومة أي تفويض شعبي لمواصلة الحرب الأبدية والتضحية بأحبائنا على مذبح الاعتبارات السياسية"
وزارة الخارجية الصينية بشأن الهجوم على مستشفى ناصر في غزة: "يجب على إسرائيل أن توقف أنشطتها في القطاع على الفور"
تقرير سوري: مقتل مدني في قرية طرنجة شمال القنيطرة بنيران الجيش الاسرائيلي
تقرير: غارات جوية إسرائيلية تستهدف حيي الصبرة والزيتون جنوب شرق مدينة غزة
تقرير: هجمات للجيش الإسرائيلي على جباليا والنزلة شمال قطاع غزة
https://x.com/i/web/status/1960208079582085607
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وزير الأمن يسرائيل كاتس: "إن الجيش الإسرائيلي سيبقى على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية اللازمة لحماية بلدات الجولان والجليل من التهديدات التي يشكلها الماضي السوري، باعتبار ذلك الدرس الرئيسي المستفاد من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول. كما سنواصل حماية الدروز في سوريا".
https://x.com/i/web/status/1960209399340757287
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
تم رفع علم ضخم يحمل صور الرهائن أمام السفارة الأميركية في تل أبيب.
https://x.com/i/web/status/1960184014926500128
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .