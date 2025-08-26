قد يعجبك أيضًا -

اليوم الـ 690 للحرب: نشر وزير الأمن يسرائيل كاتس منشورًا على حسابه على موقع X صباح اليوم (الثلاثاء) كتب فيه: "سيبقى الجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية اللازمة لحماية مجتمعي الجولان والجليل من تهديدات سورية، وهو الدرس الرئيسي المستفاد من أحداث 7 أكتوبر. سنواصل أيضًا حماية الدروز في سوريا". في الوقت نفسه، ووفقًا للتقارير، يهاجم الجيش الإسرائيلي شمال وجنوب شرق قطاع غزة. كما تشهد إسرائيل يوم احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد دعمًا لعائلات المخطوفين والمطالبة بإحراز تقدم في صفقة إطلاق سراحهم.